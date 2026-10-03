Líður betur eftir að hún þurfti að þjóta upp á spítala í miðri útsendingu Agnar Már Másson skrifar 3. október 2026 23:46 Alison Hammond er vinsæll þáttastjórnandi í Bretlandi. Samsett Mynd Breski þáttastjórnandinn Alison Hammond þurfti að þjóta upp á spítala í miðri útsendingu í gærmorgun þegar hún fór að finna fyrir óvenju hröðum hjartslætti. Hún segist vera við betri heilsu í dag. Þetta hafi líklega reynst vera kvíðakast. Hin 51 árs Hammond stýrir þættinum This Morning á bresku stöðinni ITV en í þætti gærmorguns virtist hún skyndilega halda um brjóstið á sér á meðan meðkynnir hennar, Dermot O'Leary, hjálpaði henni úr myndverinu. Hann sagði áhorfendum síðar að henni hefði „liðið svolítið illa“. Skömmu síðar sagði Hammond að hún hefði fundið fyrir eðlilega hröðum hjartslætti. @thesun Fans have been fearing for Alison Hammond after she was unexpectedly pulled off air on This Morning and reportedly taken to hospital in an ambulance. Tap the link above to read more. #alisonhammond #thismorning #itv #uknews ##tv ♬ original sound - The Sun Í myndbandi sem hún birti á Instagram í dag sagði hún að hún væri „alveg í lagi, allt hreint, sem þýðir að ég fékk gríðarlegt kvíðakast í beinni útsendingu. Ég meina, þvílík skömm.“ „Þetta virtist mjög raunverulegt fyrir mér. Ég er nýbyrjuð að fá kvíðaköst, svo ég þarf að læra meira um þau,“ bætti hún við. Kynnirinn, sem er einnig meðkynnir í The Great British Bake Off, þakkaði starfsfólki sjúkrahússins og samstarfsfólki sínu á This Morning, þar á meðal O'Leary. „Þetta hefur sannarlega yljað mér um hjartarætur. Ég vildi ekki endilega komast í fréttirnar eða neitt slíkt en þetta er nýr heimur fyrir mér,“ sagði hún. „Ég ætla að taka stöðuna, hvíla mig og við sjáumst bráðum.“ @thesun Alison Hammond has taken to social media to share an update on her condition after rushing off the set of This Morning due to illness. The 51-year-old was presenting Friday’s episode of the ITV daytime show as normal when she was seen clutching her chest and then disappearing from screens during the ad break. Tap on the link above for more. #AlisonHammond #ThisMorning #TV ♬ original sound - The Sun Hammond varð fræg sem keppandi í raunveruleikaþættinum Big Brother á Channel 4 áður en hún kom fram í I'm A Celebrity og Strictly Come Dancing. Hún varð meðkynnir í This Morning árið 2021. Hún gekk svo til liðs við British Bake Off árið 2023 og tók við af Paul O'Grady heitnum í For the Love of Dogs árið 2024. Bíó og sjónvarp Bretland Mest lesið „Hún byrjaði alla daga á því að fara í kirkjugarðinn í Fossvogi“ Lífið Segir Ríkissjónvarpið bregða fyrir sig fæti Lífið Gengst loksins við fjörutíu ára gömlu ástarævintýri með Turner Bíó og sjónvarp Minnkaði áfengisneysluna og kílóin fylgdu með Lífið Ice Spice fór á klósettið á OTO Lífið Neitar að hafa haldið fram hjá Lönu del Rey Lífið Fundu hvor aðra í prjónaskapnum Tíska og hönnun Unglingavinnan var tískupallurinn í París Lífið „Þetta eru verstu fréttir sem ég hef fengið á ævi minni“ Bíó og sjónvarp Martraðarkennd nótt með veirunni skæðu Gagnrýni Fleiri fréttir Líður betur eftir að hún þurfti að þjóta upp á spítala í miðri útsendingu Haustbingó Blökastsins í beinni Hemmi Gunn hjálpaði Hilmari og Birni Braga að svindla Segir Ríkissjónvarpið bregða fyrir sig fæti Unglingavinnan var tískupallurinn í París „Hún byrjaði alla daga á því að fara í kirkjugarðinn í Fossvogi“ Fréttatía vikunnar: Jesus, Haaland og Prettyboitjokkó Neitar að hafa haldið fram hjá Lönu del Rey Ice Spice fór á klósettið á OTO „Ef það er ekki erfitt þá er það ekki þess virði“ Auglýsing fyrir Bleiku slaufuna frumsýnd á Vísi og Sýn Minnkaði áfengisneysluna og kílóin fylgdu með Nálgunarbann á hendur Berry eftir ásakanir um að taka soninn hálstaki Útkall vegna heimilisofbeldis reyndist vera kynlífslæti Hvað veistu um... Mean Girls? Norðmenn gerðu símaat í Trévirki: „Ég er ingen kúnna um þetta“ Eiður auglýsir tyrkneska hárígræðsluklíník Leiðir skilja hjá Hrafnhildi Helgu og Árna Þorsteinn Víglunds selur Kjartanshöll í Garðabænum Lil Wayne trúlofaður 03-módeli Matthías Már með krabbamein Risastór tappakollur í fallegri íbúð Stöðvaði Skarsgård á leið í kvöldverð með Björk Þessu máttu alls ekki sleppa ef þú vilt lifa lengi Nadine og Þórhildur byrja með nýtt hlaðvarp Meirihluti stjórnar Rúv vill sniðganga Eurovision Hafi sagst ætla að svíkja John Snorra Hætt við tónleika Kanye í Rússlandi Misstu þrettán ára dóttur sína Kemur unnustanum til varnar: „Hann er búinn að standa sig ekkert eðlilega vel“ Sjá meira