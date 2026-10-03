Lífið

Líður betur eftir að hún þurfti að þjóta upp á spítala í miðri út­sendingu

Agnar Már Másson skrifar
Alison Hammond er vinsæll þáttastjórnandi í Bretlandi.
Alison Hammond er vinsæll þáttastjórnandi í Bretlandi. Samsett Mynd

Breski þáttastjórnandinn Alison Hammond þurfti að þjóta upp á spítala í miðri útsendingu í gærmorgun þegar hún fór að finna fyrir óvenju hröðum hjartslætti. Hún segist vera við betri heilsu í dag. Þetta hafi líklega reynst vera kvíðakast.

Hin 51 árs Hammond stýrir þættinum This Morning á bresku stöðinni ITV en í þætti gærmorguns virtist hún skyndilega halda um brjóstið á sér á meðan meðkynnir hennar, Dermot O'Leary, hjálpaði henni úr myndverinu. Hann sagði áhorfendum síðar að henni hefði „liðið svolítið illa“.

Skömmu síðar sagði Hammond að hún hefði fundið fyrir eðlilega hröðum hjartslætti.

@thesun Fans have been fearing for Alison Hammond after she was unexpectedly pulled off air on This Morning and reportedly taken to hospital in an ambulance. Tap the link above to read more. #alisonhammond #thismorning #itv #uknews ##tv ♬ original sound - The Sun

Í myndbandi sem hún birti á Instagram í dag sagði hún að hún væri „alveg í lagi, allt hreint, sem þýðir að ég fékk gríðarlegt kvíðakast í beinni útsendingu. Ég meina, þvílík skömm.“

„Þetta virtist mjög raunverulegt fyrir mér. Ég er nýbyrjuð að fá kvíðaköst, svo ég þarf að læra meira um þau,“ bætti hún við.

Kynnirinn, sem er einnig meðkynnir í The Great British Bake Off, þakkaði starfsfólki sjúkrahússins og samstarfsfólki sínu á This Morning, þar á meðal O'Leary.

„Þetta hefur sannarlega yljað mér um hjartarætur. Ég vildi ekki endilega komast í fréttirnar eða neitt slíkt en þetta er nýr heimur fyrir mér,“ sagði hún. „Ég ætla að taka stöðuna, hvíla mig og við sjáumst bráðum.“

@thesun Alison Hammond has taken to social media to share an update on her condition after rushing off the set of This Morning due to illness. The 51-year-old was presenting Friday’s episode of the ITV daytime show as normal when she was seen clutching her chest and then disappearing from screens during the ad break. Tap on the link above for more. #AlisonHammond #ThisMorning #TV ♬ original sound - The Sun

Hammond varð fræg sem keppandi í raunveruleikaþættinum Big Brother á Channel 4 áður en hún kom fram í I'm A Celebrity og Strictly Come Dancing. Hún varð meðkynnir í This Morning árið 2021. Hún gekk svo til liðs við British Bake Off árið 2023 og tók við af Paul O'Grady heitnum í For the Love of Dogs árið 2024.

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