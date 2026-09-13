Nýjar reglur í lauginni og Björn rekinn á dyr

Hertar reglur um aðgengi í sundlaugar í Reykjavík tóku gildi með breyttri gjaldskrá í maí. Sundlaugagestur sem gleymdi sundkorti þurfti frá að hverfa þar sem ekki dugir lengur að gefa upp kennitölu í afgreiðslunni.
„Núna verður að sýna kortið, ef gestir eru ekki með þau þá þarf að sýna lögleg skilríki, það er ekki lengur hægt að fletta bara upp kennitölu í afgreiðslunni, þú þarft að sanna hver þú ert,“ segir Jenný Hauksdóttir vaktstjóri í Vesturbæjarlaug í Reykjavík í samtali við Vísi. Tilefnið er sneypuför Björns Þorlákssonar blaðamanns á Samstöðinni sem varð frá að hverfa á dögunum þegar hann gleymdi sundkorti, símalaus í þokkabót. Björn gerir sneypuförinni skil á Facebook.
„Ég segi konunni að ég hafi gleymt kortinu mínu, fullviss að það verði lítið mál að fá stakan miða eins og hefur gerst áður, enda er ég með nett ADHD og gleymi oftar hlutum en margur annar. En vinkona mín, starfsmaðurinn í búrinu, vill nú vita hvort ég sé með skilríki. Ég neita - góða veðrið og núvitundin, muniði? Spyr starfsmanninn hvort hún kannist þó ekki við mig, hvort hún viti ekki að ég sé á árskorti. Hún segir svo vera. Er þá málið ekki leyst?“
Svo reyndist heldur betur ekki vera því þá sagði starfsmaðurinn honum að hann yrði að borga, það væru nýjar reglur í gildi. Björn hvorki með sundkort, síma og ekki heldur veski.
„Ég spyr starfsmanninn hvort við getum verið sammála um það í okkar fámenna landi að skilríki séu fyrst og fremst notuð til að sannreyna hvort gestur hafi greitt fyrir réttinn að fara í sund þegar hann gleymir sundkorti. Hvort sú staðreynd að kunnugleiki, að konan viti að ég sé árskorthafi eftir margra ára samfelldar nánast daglegar heimsóknir í Sundlaug Vesturbæjar og fimm hundruð "góðan daginn", ætti ekki að duga til að trompa önnur rök. Svo sannarlega sé ég ekki að reyna að smygla mér ókeypis í sund. Jújú, hún vissi það, svarar hún en segist samt ekkert geta gert.“
Jenný segir að reglurnar hafi tekið gildi í maí síðastliðnum samhliða nýrri gjaldskrár sundlauganna. Hún segir tilvikum þar sem fólk mæti allslaust í sund án korts fækka dag frá degi, það sé lítið sem ekkert um þau tilvik þessa dagana.
„Það eru ekki margir. Það er líka af því að kortin eru komin í símana og fólk er langoftast með þá á sér, þannig þetta hefur verið lítið vandamál.“
Þannig þið lendið ekki mikið í kvartandi sundlaugagestum?
„Nei, nefnilega ekki. Svo segir maður nú oft bara við fólk að það yrði ekki tekið gilt í verslun ef þú myndir segja við viðkomandi að þú hafir mætt svo oft áður, að þú hljótir að mega taka með þér vöruna án þess að borga.“