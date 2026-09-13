Boðaðar gjaldskrárhækkanir ríkisins gætu orðið minni en áður hafði verið tilkynnt gangi þríhliða viðræður við aðila vinnumarkaðarins vel. Þetta kom fram í viðtali við forsætisráðherra á Sprengisandi í morgun.
Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar en Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði jafnframt að ríkisstjórnin hafi rætt hvort draga ætti umsókn um aðild að ESB alfarið til baka.
Þingkosningar í Svíþjóð fara fram í dag og er spennan mikil. Stjórnarandstöðuflokkarnir eru sjónarmun á undan samkvæmt skoðanakönnunum en að sögn stjórnmálafræðings gæti orðið reynst erfitt að mynda ríkisstjórn að loknum kosningum.
Yfirhafnarstjóri Múlaþings segir sláandi mun á bókunarstöðu skemmtiferðaskipa næsta sumar miðað við síðustu ár. Hann segir ríkisstjórnina hringla með innviðagjald og lýsir hruni í komum skipa.
Staða nemenda með erlendan bakgrunn hefur verið rædd í vikunni í kjölfar niðurstöðu PISA-könnunarinnar. Farið verður yfir stöðu þessara nemenda með verkefnastjóra hjá Miðstöð menntunar- og skólaþjónustu.
Í íþróttunum heyrum við í leikmanni nýkrýndra bikarmeistara Þróttar frá Reykjavík og þá hefst úrslitakeppnin í Bestu deild karla í dag með fjórum leikjum. Í enska boltanum er síðan stórleikur á dagskránni.
Allt þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf.