Á Sprengisandi í dag verður Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, í ítarlegu viðtali um stjórnmálaástandið núna þegar ríkisstjórnin er að verða hálfnuð með starfstíma sinn.
Sömuleiðis verður Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, í viðtali. Það er ekkert annað land í okkar heimshluta með verðtryggingarkerfi eins og það er á Íslandi. Líklega hvergi í öllum heiminum. Af hverju erum við ein búin að vera að þvælast með þetta í nærri hálfa öld? Páll Magnússon þáttarstjórnandi mun spyrja út í það.
Alþingismennirnir Guðlaugur Þór Þórðarson og Sigurjón Þórðarson takast á um fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar.
Erum við að bregðast börnunum okkar? Nærri helmingur íslenskra barna lýkur grunnskólanámi án þess að geta lesið sér til gagns. Freyja Hreinsdóttir, forseti Menntavísindasviðs HÍ, og Bryndís Haraldsdóttir, alþingismaður, ræða málið.
Þátturinn er á Bylgjunni alla sunnudaga frá klukkan tíu til tólf en hann er einnig að finna hér á Vísi.