Iceguys í erlendum raunveruleikaþætti Boði Logason skrifar 11. september 2026 13:46 Raunveruleikastjörnunni Sunnevu Einars bregður fyrir í stiklunni ásamt Sóla Hólm í gervi töframannsins, Örvars. Kallaður Örvar töfrar. Iceguys Nýjasta afurð strákabandsins Iceguys lítur brátt dagsins ljós, en í lok næsta mánaðar verður kvikmyndin, Iceguys the Movie, frumsýnd í kvikmyndahúsum landsins. Vísir frumsýnir í dag stiklu úr myndinni, en það er óhætt að segja að sagan um strákana í Iceguys færist nú fyrir landssteinana. Myndin fjallar um þátttöku sveitarinnar í alþjóðlegum raunveruleikaþáttum, The Battle of the Boybands, þar sem strákabönd víðsvegar úr heiminum etja kappi við hvert annað. Helstu keppinautar Iceguys eru þýskir og eru leiknir af strákabandinu Team 5ünf. Strákarnir í Team 5ünf eru ekki óþekkt nafn í Þýskalandi. Sveitin var stofnuð árið 2021 að frumkvæði Jay Khan og Marc Terenzi. Sveitin hefur sent frá sér tvær breiðskífur og komst inn á topp 20 á þýska breiðskífulistanum. Vinsælustu lög sveitarinnar hafa jafnframt verið spiluð meira en milljón sinnum á Spotify. Í tilkynningu frá Iceguys er haft eftir Jay Kahn að þeir hafi einungis starfað á þýska markaðnum undanfarin ár, en „nú erum við tilbúnir að taka yfir Ísland,“ segir hann. Með myndinni sé ætlunin að setja punkt við Iceguys-ævintýrið og verður ný tónlist einnig gefin út í tengslum við frumsýninguna. Stórtónleikar verða svo haldnir í Laugardalshöll í desember sem verða lokatónleikar sveitarinnar. „Iceguys the Movie er lokahnykkur Iceguys-ævintýrisins og núna verður allt skrúfað í botn. Við gefum út nýja tónlist á næstu dögum sem sérstaklega er samin fyrir myndina. Það verður öllu tjaldað til og þetta verður tónlistar- og kvikmyndaupplifun sem fólk verður að sjá í bíó,“ segir Hannes Þór Halldórsson, einn leikstjóra og framleiðenda myndarinnar, í tilkynningu. Myndin verður frumsýnd 30. október næstkomandi. Myndin er framleidd af Ingimari Guðbjartssyni hjá Atlavík, en leikstjórar eru Hannes Þór Halldórsson, Allan Sigurðsson og Hannes Þór Arason. Tónleikar á Íslandi Tónlist Kvikmyndagerð á Íslandi Kvikmyndahús Mest lesið Saga um par með Downs og dverga reyndist tröllasaga Lífið Sigrún Ósk mætt á RÚV Lífið „Verstur af öllu er helvítis doðinn, vera heima og vorkenna sér“ Tónlist Pétur og Birgitta nýtt par Lífið Persónuleg Vala Matt opnar sig um einkalífið Lífið Hvað veistu um... gönguleiðir? Lífið Fallegar kveðjur og ósagðar sögur af meistara grínsins Lífið TikTok-stjörnur fjölga mannkyninu Lífið „Ég þurfti að segja heiminum að þú værir með krabbamein“ Lífið Lifandi menning í hjarta Hafnarfjarðar Lífið samstarf Fleiri fréttir Iceguys í erlendum raunveruleikaþætti TikTok-stjörnur fjölga mannkyninu Pétur og Birgitta nýtt par Sigrún Ósk mætt á RÚV Saga um par með Downs og dverga reyndist tröllasaga Hvað veistu um... gönguleiðir? „Ég þurfti að segja heiminum að þú værir með krabbamein“ Persónuleg Vala Matt opnar sig um einkalífið Fallegar kveðjur og ósagðar sögur af meistara grínsins Faldi diktafóna, tók myndir og át til að fanga stemminguna Uppeldisfræðingurinn reyndist vel sósuð fótboltabulla Öldrunarlæknir og verkfræðingur selja miðbæjarperlu Ungfrú Austurríki látin aðeins 22 ára Leiðir skilja hjá leikhúspari Stærðarinnar hola gleypti innkeyrslu Cage Nornir komu saman á miðilsfundi Átti óheillavænlegt samtal við Kennedy fyrir flugslysið: „Ég þarf ekki aðstoðarflugmann“ Prinsinn hefur nám við Eton-skóla Hafnaði tæpum fimm milljarða þagnarsamningi Musks South Park verður South America Kappsmál sett á ís Áslaug Arna setur lúxusíbúð á leigu Hvað veistu um… textana hans Bubba? Engin ákvörðun tekin um Eurovision þátttöku Sögufrægt verslunarhús til sölu Hélt allsherjar skilnaðarpartý: „Ég er frjáls“ Lést eftir mislukkaða typpastækkun í Taílandi „Brúðkaup aldarinnar“ hjá Önnu Fríðu og Sverri Stjörnulífið: Undir hárlengingum og bótoxi leynist íslenskur karlmaður Eitt allra krúttlegasta mót ársins Sjá meira