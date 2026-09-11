Lífið

Iceguys í er­lendum raun­veru­leika­þætti

Boði Logason skrifar
Raunveruleikastjörnunni Sunnevu Einars bregður fyrir í stiklunni ásamt Sóla Hólm í gervi töframannsins, Örvars. Kallaður Örvar töfrar.
Raunveruleikastjörnunni Sunnevu Einars bregður fyrir í stiklunni ásamt Sóla Hólm í gervi töframannsins, Örvars. Kallaður Örvar töfrar. Iceguys

Nýjasta afurð strákabandsins Iceguys lítur brátt dagsins ljós, en í lok næsta mánaðar verður kvikmyndin, Iceguys the Movie, frumsýnd í kvikmyndahúsum landsins.

Vísir frumsýnir í dag stiklu úr myndinni, en það er óhætt að segja að sagan um strákana í Iceguys færist nú fyrir landssteinana. Myndin fjallar um þátttöku sveitarinnar í alþjóðlegum raunveruleikaþáttum, The Battle of the Boybands, þar sem strákabönd víðsvegar úr heiminum etja kappi við hvert annað. Helstu keppinautar Iceguys eru þýskir og eru leiknir af strákabandinu Team 5ünf.

Strákarnir í Team 5ünf  eru ekki óþekkt nafn í Þýskalandi. Sveitin var stofnuð árið 2021 að frumkvæði Jay Khan og Marc Terenzi. Sveitin hefur sent frá sér tvær breiðskífur og komst inn á topp 20 á þýska breiðskífulistanum. Vinsælustu lög sveitarinnar hafa jafnframt verið spiluð meira en milljón sinnum á Spotify.

Í tilkynningu frá Iceguys er haft eftir Jay Kahn að þeir hafi einungis starfað á þýska markaðnum undanfarin ár, en „nú erum við tilbúnir að taka yfir Ísland,“ segir hann.

Með myndinni sé ætlunin að setja punkt við Iceguys-ævintýrið og verður ný tónlist einnig gefin út í tengslum við frumsýninguna. Stórtónleikar verða svo haldnir í Laugardalshöll í desember sem verða lokatónleikar sveitarinnar.

„Iceguys the Movie er lokahnykkur Iceguys-ævintýrisins og núna verður allt skrúfað í botn. Við gefum út nýja tónlist á næstu dögum sem sérstaklega er samin fyrir myndina. Það verður öllu tjaldað til og þetta verður tónlistar- og kvikmyndaupplifun sem fólk verður að sjá í bíó,“ segir Hannes Þór Halldórsson, einn leikstjóra og framleiðenda myndarinnar, í tilkynningu.

Myndin verður frumsýnd 30. október næstkomandi. 

Myndin er framleidd af Ingimari Guðbjartssyni hjá Atlavík, en leikstjórar eru Hannes Þór Halldórsson, Allan Sigurðsson og Hannes Þór Arason.

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