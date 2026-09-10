Halla ein án fasts nefndarsætis eftir Framsóknarkapal

Uppstokkun á nefndasætum Framsóknar var samþykkt samhljóða eftir samráð við alla þingmenn flokksins. Stefán Vagn Stefánsson þingflokksformaður segir Höllu Hrund Logadóttur áfram njóta fulls trausts þótt hún missi sitt eina aðalmannssæti í fastanefnd.
Tilkynnt var um breytingarnar á Alþingi í morgun. Þórarinn Ingi Pétursson tekur sæti Höllu sem aðalmaður í umhverfis- og samgöngunefnd. Hann tekur einnig sæti Ingibjargar Isaksen í velferðarnefnd.
Ingibjörg tekur á móti sæti Stefáns Vagns í fjárlaganefnd. Fleiri breytingar verða á varamannssætum.
Halla verður áfram varamaður í utanríkismálanefnd og áheyrnarfulltrúi í tveimur öðrum nefndum en stendur nú án aðalmannssætis í fastanefnd.
Stefán segir ákveðið hafa verið að breyta nefndaskipan um mitt kjörtímabil, meðal annars í fjárlaganefnd.
Þórarinn hefði ekki verið aðalmaður í neinni nefnd fyrri hluta kjörtímabilsins og því hefði þótt eðlilegt að hann fengi aðalmannssæti seinni hlutann.
Stefán hafði þegar sagt í mars að þingflokkurinn ætti eftir að fara yfir nefndaskipan. Þá sat Þórarinn ekki í neinni fastanefnd en var áheyrnarfulltrúi í tveimur.
Stefán segir breytingar á nefndaskipan vera á forræði þingflokksformanns. Niðurstaðan hafi verið fengin eftir samtal við alla þingmenn Framsóknar og síðan borin undir þingflokkinn.
Ákvörðunin hafi verið samþykkt samhljóða og ekkert ósætti verið um skiptinguna. Samráð hafi verið haft við Höllu um nefndasetu hennar og tekið mið af hennar óskum. Stefán segir hana áfram njóta fulls trausts þingflokksins.