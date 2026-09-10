Steinn Ármann Magnússon leikari verður jarðsunginn frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði klukkan 13. Útförinni er streymt á Vísi.
Davíð Þór Jónsson, prestur og besti vinur Steins Ármanns, jarðsyngur.
Hægt verður að fylgjast með í beinu streymi hér að neðan. Spilari birtist í greininni um stundarfjórðungi fyrir útsendingu.
Steinn Ármann Magnússon, leikari, er látinn. Hann andaðist að heimili sínu í Hafnarfirði síðastliðinn föstudag, 21. ágúst 2026, á 62. aldursári.
Útför Steins Ármanns Magnússonar leikara verður gerð frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði, heimabæ leikarans, klukkan 13 í dag. Davíð Þór Jónsson, prestur og besti vinur Steins, jarðsyngur. Útförinni verður streymt á Vísi.
Steinn Ármann Magnússon sagði skilið við áfengi fyrir rúmi ári en hann segir það hafa stjórnað lífi sínu. Hann var það langt leiddur að hann íhugaði að gerast útigangsmaður. Líf hans hefur gjörbreyst og nú lítur hann framhaldið björtum augum.