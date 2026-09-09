Fleiri en einn yfirheyrður en enginn í haldi Lovísa Arnardóttir skrifar 9. september 2026 15:35 Aðstæður við Stjörnugrís eftir innbrotið í síðustu viku. Vísir/Sigurjón Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir búið að yfirheyra einstaklinga í tengslum við innbrot í svína- minka- og kalkúnabú í vor og sumar. Enginn hafi þó verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Hún segir rannsókn málanna enn í gangi og vill lítið gefa upp um gang þeirra. „Það eina sem við gefum upp er að það er búið að yfirheyra einstaklinga. Við erum ekkert að gefa frekar upp um það.“ Um er að ræða fjögur innbrot í þrjú dýrabú í sumar. Svínum Stjörnugríss var sleppt út í Saltvík í síðustu viku. Fimm smágrísir drápust og ein gylta fótbrotnaði svo þurfti að aflífa hana. Verksummerki voru með svipuðum hætti og síðast þegar brotist var inn hjá Stjörnugrís og dýrum sleppt í maí síðastliðnum. Þá skildu skemmdarvargarnir eftir svokallaða stefnuskrá á vettvangi. Í júní var brotist í Reykjabú og hænum sleppt. Samskonar yfirlýsing var skilin eftir á vettvangi. Í lok júlí var svo brotist inn í Dalsbú í Mosfellsdal og hundruðum minka sleppt út í náttúruna. „Það er búið að yfirheyra aðila í tengslum við hluta af þessum málum,“ segir hún. Hjördís segir lögreglu ekki geta gefið sér að málin tengist með einhverjum hætti. „Þetta er allt rannsakað hvert í sínu lagi,“ segir Hjördís og að lögreglan geti ekki annað en unnið þannig. „Þetta er á fullu í rannsókn og við getum lítið tjáð okkur um mál sem eru í rannsókn, eðli málsins samkvæmt.“ Minkum sleppt í Mosfellsdal Lögreglumál Matvælaframleiðsla Dýr Dýraheilbrigði Svínakjöt Tengdar fréttir Svona voru aðstæður við svínabú Stjörnugríss Brotinn gluggi var eitt ummerkja í svínabúi Stjörnugríss nokkrum klukkustundum eftir að brotist var inn og svínunum sleppt út. 2. september 2026 18:04 „Við erum svolítið strand“ Lítið er að frétta af rannsókn lögreglu á innbroti í minkabúi í Mosfellsdal þar sem fjölda minka var sleppt úr búrunum sínum. Enn á eftir að fara yfir töluvert af myndefninu. 4. ágúst 2026 14:34 Enginn handtekinn en áfram áætlað að sömu aðilar hafi verið að verki Tvö áþekk innbrot voru framin í byrjun sumars, fyrst í svínabú Stjörnugríss í Brimnesi á Kjalarnesi aðfaranótt mánudagsins 11. maí en síðar í Reykjabú í Mosfellsbæ, þar sem ræktaðir eru kalkúnar og kjúklingar, aðfaranótt mánudagsins 1. júní. Rannsókn beggja mála er ólokið og hefur enginn verið handtekinn en lögreglan hefur leitað að vitnum síðan í upphafi júní. 6. júlí 2026 13:58 Mest lesið „Fólk er bara slegið“ Innlent „Ég er hræddur við þessa menn“ Innlent Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Innlent „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Innlent Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Innlent Biður Loga afsökunar „á dónaskapnum“ Innlent Blása á gagnrýni og opna dagatalið Innlent Leikskólakennarar slegnir yfir ummælum Ingu Innlent Stærðfræðin vefst fyrir íslenskum stúlkum Innlent Bannar innflutning á kanadískum vörum Erlent Fleiri fréttir „Við fyrirgefum ráðherra þessa yfirsjón“ Fleiri en einn yfirheyrður en enginn í haldi Segir afnám vaxtabóta bitna á tekjulágum heimilum Blása á gagnrýni og opna dagatalið „Fólk er bara slegið“ Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Leikskólakennarar slegnir yfir ummælum Ingu „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Breytingar á innanlandsflugi vegna bilunar Langflestir upplifðu sólmyrkvann Sumir framhaldsskólar líti fram hjá unglingadrykkju Kristrún flytur stefnuræðuna „Ég er hræddur við þessa menn“ Ekkert heitt vatn á Suðurnesjum í dag Stærðfræðin vefst fyrir íslenskum stúlkum Biður Loga afsökunar „á dónaskapnum“ Vanti ekki fjármagn eða hjálpargögn heldur þrýsting á Ísrael Sex gistu í fangageymslu í nótt Segir þörf á samheldni innan „evrópsku fjölskyldunnar“ Aðeins um 28 prósent innflytjenda með grunnfærni í lesskilningi „Það kostar peninga að afla peninga“ Ekki þurfi mikið til að EES-samningurinn rakni upp Íkveikja í miðborginni Rukka meira fyrir aksturinn og sérstaklega fyrir veginn Þjóðin eigi náttúrupassa skilið „Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur“ Ávarp Höllu: „Slíkur missir snertir okkur öll“ „Maður á ekki að fara í felur með það sem maður er að gera“ Ætlaður hnífur sé tannbursti sem hafi róandi áhrif Sjá meira