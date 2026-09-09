Innlent

Fleiri en einn yfir­heyrður en enginn í haldi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Aðstæður við Stjörnugrís eftir innbrotið í síðustu viku.
Aðstæður við Stjörnugrís eftir innbrotið í síðustu viku. Vísir/Sigurjón

Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir búið að yfirheyra einstaklinga í tengslum við innbrot í svína- minka- og kalkúnabú í vor og sumar. Enginn hafi þó verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Hún segir rannsókn málanna enn í gangi og vill lítið gefa upp um gang þeirra.

„Það eina sem við gefum upp er að það er búið að yfirheyra einstaklinga. Við erum ekkert að gefa frekar upp um það.“

Um er að ræða fjögur innbrot í þrjú dýrabú í sumar. Svínum Stjörnugríss var sleppt út í Saltvík í síðustu viku. Fimm smágrísir drápust og ein gylta fótbrotnaði svo þurfti að aflífa hana. Verksummerki voru með svipuðum hætti og síðast þegar brotist var inn hjá Stjörnugrís og dýrum sleppt í maí síðastliðnum.

Þá skildu skemmdarvargarnir eftir svokallaða stefnuskrá á vettvangi. Í júní var brotist í Reykjabú og hænum sleppt. Samskonar yfirlýsing var skilin eftir á vettvangi. Í lok júlí var svo brotist inn í Dalsbú í Mosfellsdal og hundruðum minka sleppt út í náttúruna. 

„Það er búið að yfirheyra aðila í tengslum við hluta af þessum málum,“ segir hún.

Hjördís segir lögreglu ekki geta gefið sér að málin tengist með einhverjum hætti.

„Þetta er allt rannsakað hvert í sínu lagi,“ segir Hjördís og að lögreglan geti ekki annað en unnið þannig.

„Þetta er á fullu í rannsókn og við getum lítið tjáð okkur um mál sem eru í rannsókn, eðli málsins samkvæmt.“

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Lítið er að frétta af rannsókn lögreglu á innbroti í minkabúi í Mosfellsdal þar sem fjölda minka var sleppt úr búrunum sínum. Enn á eftir að fara yfir töluvert af myndefninu.

Enginn handtekinn en áfram áætlað að sömu aðilar hafi verið að verki

Tvö áþekk innbrot voru framin í byrjun sumars, fyrst í svínabú Stjörnugríss í Brimnesi á Kjalarnesi aðfaranótt mánudagsins 11. maí en síðar í Reykjabú í Mosfellsbæ, þar sem ræktaðir eru kalkúnar og kjúklingar, aðfaranótt mánudagsins 1. júní. Rannsókn beggja mála er ólokið og hefur enginn verið handtekinn en lögreglan hefur leitað að vitnum síðan í upphafi júní.

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