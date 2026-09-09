Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Árni Sæberg skrifar 9. september 2026 12:12 Kareem Abufarhah gengur út úr dómsal 101. Vísir/Anton Brink Hvorki sakborningar né brotaþoli í Höfðatorgsmálinu svokallaða kannast við að þekkjast, þrátt fyrir að samskipti þeirra fyrir árásina hafi verið borin undir þá í gær. Þeir vísuðu allir á bug að árásin tengdist fíkniefnaviðskiptum. Aðalmeðferð í máli Héraðssaksóknara á hendur þeim Kareem Abufarhah, Qossay Alsadi og Mohamed Ahmed hófst í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær og heldur áfram á morgun. Þeim er gefið að sök að hafa reynt að myrða mann með því að aka á hann á mikilli ferð, berja með kylfu og stinga í vinstri rasskinn, í bílakjallara undir Höfðatorgi í Reykjavík í mars síðastliðnum. Menntaskólanemar viðstaddir Aðalmeðferðin hófst á því að Abufarhah gaf skýrslu fyrir dómi. Það sem hæst bar þar var þegar sækjandi spilaði myndskeið, sem sýndi hvernig hvítum Land Rover Defender var ekið á mikilli ferð á brotaþola, sem skaust upp í loft og marga metra áfram. Dómsalur 101 var þéttsetinn og ekki var laust við að nokkur andköf heyrðust þegar bíllinn hæfði brotaþola. Meðal gesta í sal var talsverður fjöldi nemenda í lögfræðiáfanga í Verslunarskóla Íslands. Abufarhah neitar sök í málinu og sagði að hann hefði ekki verið undir stýri þegar bílnum var ekið á brotaþola, en gekkst við því að hafa ekið bílnum í og úr bílakjallaranum. Einn fór bílavillt og annar var mættur til að reykja kannabis Næst var komið að Alsadi, sem er sakaður um að hafa barið brotaþola ítrekað með kylfu. Hann gaf skýrslu í gegnum fjarfundarbúnað frá Jórdaníu og kvaðst hafa mætt í bílakjallarann fyrir rælni og ekki tekið þátt í átökum þar. Spurður að því hvernig stæði á því að hann hefði endað í hvíta Land Rovernum sagðist hann einfaldlega hafa farið bílavillt. Ahmed mætti síðastur sakborninga fyrir dóminn og bar um að hann hefði verið kominn í bílakjallarann til þess að reykja kannabis með vini sínum, eitthvað sem hann hefði gert daglega í um tvo mánuði. Skyndilega hefðu þrír menn mætt vopnaðir og mikil átök brotist út. Hann hefði reynt að stöðva átökin en ekki tekið þátt í þeim. Sækjandi spurði hann hvort gráklæddur maður á myndskeiði væri hann, sem hann sagði vera líklegt. Á myndskeiðinu sést gráklæddur maður virðast stinga brotaþola einu sinni en Ahmed sagði þá loks að hann hefði séð annan mann stinga brotaþola. Hann hefði ekki sagt frá því fyrr vegna ótta um líf sitt. Brotaþoli gekkst við því að sjá illa Loks kom brotaþoli fyrir dóm sem vitni. Hann sagðist hafa mætt í bílakjallarann til þess að ræða við Abufarhah um meintan þjófnað Abufarhah af kunningja hans. Hann hefði haft tvo félaga sína með í för fyrir tilviljun og hann hefði ekki séð að þeir væru vopnaðir. Á myndskeiði sem var borið undir brotaþola sést annar félagi hans greinilega með hafnaboltakylfu og hinn virðist halda á einhvers konar vopni. Einn verjanda spurði brotaþola þá hvort hann sæi illa, enda sæist á myndskeiðinu hvernig félagi hans hélt á kylfunni beint fyrir framan hann. Brotaþoli gekkst við því að sjá frekar illa. Þá sagðist hann ekkert hafa þekkt til hinna ákærðu þrátt fyrir að borin hefðu verið undir samskipti ákærðu við annan meðreiðarsveina hans, sem virtust snúast um einhvers konar fíkniefnaviðskipti. Brotaþoli tók alfarið fyrir að hafa staðið í slíkum viðskiptum, líkt og allir þrír ákærðu. Alvarleg líkamsárás í bílakjallara Höfðatorgs Dómsmál Lögreglumál Tengdar fréttir Hafi sest upp í bílinn fyrir mistök Qossay Ali Yahya Alsadi, sem sætir ákæru fyrir tilraun til manndráps í félagi við tvo aðra í bílakjallara undir Höfðatorgi, segist engan hafa barið umrætt kvöld. Hann hafi komið í bílakjallarann fyrir tilviljun og óvart sest inn í bíl sem hafði skömmu áður verið ekið á brotaþola á mikilli ferð. 8. september 2026 12:39 Mest lesið „Ég er hræddur við þessa menn“ Innlent „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Innlent Biður Loga afsökunar „á dónaskapnum“ Innlent Stærðfræðin vefst fyrir íslenskum stúlkum Innlent Bannar innflutning á kanadískum vörum Erlent Leikskólakennarar slegnir yfir ummælum Ingu Innlent Haraldur Noregskonungur borinn til grafar Erlent Réðust á fleiri olíuflutningaskip Erlent Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Innlent Sumir framhaldsskólar líti fram hjá unglingadrykkju Innlent Fleiri fréttir Hvorki ákærðu né brotaþoli könnuðust við fíkniefnabrask Leikskólakennarar slegnir yfir ummælum Ingu „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Breytingar á innanlandsflugi vegna bilunar Langflestir upplifðu sólmyrkvann Sumir framhaldsskólar líti fram hjá unglingadrykkju Kristrún flytur stefnuræðuna „Ég er hræddur við þessa menn“ Ekkert heitt vatn á Suðurnesjum í dag Stærðfræðin vefst fyrir íslenskum stúlkum Biður Loga afsökunar „á dónaskapnum“ Vanti ekki fjármagn eða hjálpargögn heldur þrýsting á Ísrael Sex gistu í fangageymslu í nótt Segir þörf á samheldni innan „evrópsku fjölskyldunnar“ Aðeins um 28 prósent innflytjenda með grunnfærni í lesskilningi „Það kostar peninga að afla peninga“ Ekki þurfi mikið til að EES-samningurinn rakni upp Íkveikja í miðborginni Rukka meira fyrir aksturinn og sérstaklega fyrir veginn Þjóðin eigi náttúrupassa skilið „Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur“ Ávarp Höllu: „Slíkur missir snertir okkur öll“ „Maður á ekki að fara í felur með það sem maður er að gera“ Ætlaður hnífur sé tannbursti sem hafi róandi áhrif „Held að ráðherra hafi slegið góðan tón í dag“ Menntavísindasvið greinir PISA-niðurstöður PISA: „Þetta er ákveðinn sorgardagur“ Hafi sest upp í bílinn fyrir mistök Svona var bein útsending Vísis frá setningu Alþingis „Við skulum bara spyrja að leikslokum“ Sjá meira