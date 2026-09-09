Blása á gagnrýni og opna dagatalið Árni Sæberg skrifar 9. september 2026 14:18 Fulltrúar ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur hafa átt fjölda funda við fulltrúa aðila vinnumarkaðins. Vilhjálmur Birgisson segist ekkert kannast við slíka fundi. Vísir Forsætisráðuneytið blæs á gagnrýni formanns Starfsgreinasambandsins, sem segist ekkert kannast við þríhliða samtal ríkis og aðila vinnumarkaðar um brostnar forsendur kjarasamninga. Fundir stýrihóps séu þegar orðnir tólf talsins, forsætisráðherra hafi setið nokkra fundi með ASÍ og SA og málið hafi verið það eina á dagskrá á tveimur fundum þjóðhagsráðs. Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins, sagði í Bítinu á Bylgjunni í morgun að hann kannaðist ekkert við að hafa átt í virku samtali við stjórnvöld um forsendubrest kjarasamninga. Forsætisráðherra minntist á samtalið þríhliða á blaðamannafundi vegna þingmálaskrár vetrarins í gær. Vilhjálmur sagðist hins vegar ekki hafa átt í neinu virku samtali við forsætisráðherra, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Starfsgreinasambandið væri stærsta landssamband innan Alþýðusambandsins með 44 þúsund félaga. „Síðan hefur hún ítrekað í fjölmiðlum sagt að hún sé í virku samtali við aðila vinnumarkaðarins og það hefur verið talað um þetta alveg frá því í janúar.“ Tólf fundir stýrihóps og annar boðaður Vísir bar þetta misræmi í frásögnum Kristrúnar og Vilhjálms undir forsætisráðuneytið, sem svaraði með yfirliti yfir fundi sem haldnir hafa verið síðan boðað var til þríhliða samtals í maí síðastliðnum. „Samkvæmt því verklagi sem samþykkt var af aðilum þessa þríhliða samtals var skipaður stýrihópur sem heldur utan um vinnuna. Stýrihópurinn setti á fót þrjá undirhópa sem hafa nú lokið störfum og skilað niðurstöðum sínum, með aðkomu Sambands íslenskra sveitarfélaga og opinberu heildarsamtakanna (BHM, BSRB, KÍ). Forsætisráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra hafa einnig fundað með fulltrúum ASÍ og SA eftir því sem samtalinu hefur undið fram,“ segir í svari ráðuneytisins. Fundir í stýrihópi þríhliða samtals ríkisins, ASÍ og SA hafi verið tólf talsins og þrettándi fundur stýrihópsins hafi verið boðaður síðar í þessari viku. Stýrihópurinn hafi fundað á eftirtöldum dagsetningum: 18. maí, 20. maí, 21. maí, 26. maí, 27. maí, 28. maí, 11. júní, 24. júní, 1. júlí, 17. ágúst, 19. ágúst, 31. ágúst. Í stýrihópnum sitji eftirfarandi: Benedikt Árnason, ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu, formaður Sigurður Páll Ólafsson, skrifstofustjóri skrifstofu efnahagsmála í fjármála- og efnahagsráðuneytinu Henný Hinz, aðstoðarframkvæmdastjóri Alþýðusambands Íslands Anna Hrefna Ingimundardóttir, aðstoðarframkvæmdstjóri og forstöðumaður efnahagssviðs hjá Samtökum atvinnulífsins. Á nokkra fundi stýrihópsins hafi jafnframt komið fleiri aðilar þeirra samtaka og ráðuneyta sem fulltrúa eiga í stýrihópnum, auk þess sem fundað hafi verið með fulltrúum félags- og húsnæðismálaráðuneytis og formanni kjaratölfræðinefndar. Aukafundur í þjóðhagsráði Því til viðbótar hafi verið haldnir tveir fundir í þjóðhagsráði á þessu tímabili. Á fundum þjóðhagsráðs 1. júní og 3. september hafi þríhliða samtal ríkisins, ASÍ og SA verið eina málið á dagskrá ásamt ýmsum kynningum og umræðum í tengslum við það. Segja megi að fundurinn 1. júní hafi verið aukafundur vegna þríhliða samtalsins en samkvæmt samkomulagi um þjóðhagsráð fundi það að lágmarki fjórum sinnum á ári. Fundir hafi verið haldnir í mars og apríl síðastliðnum og næsti fundur sé boðaður í nóvember næstkomandi. Ráðið muni því funda minnst fimm sinnum á þessu ári. Auk funda í þjóðhagsráði hafi forsætisráðherra setið tvo fundi í sumar með fulltrúum SA og ASÍ auk fjármála- og efnahagsráðherra, 10. júní og 24. ágúst, og þá hafi forsætisráðherra setið reglulegan fund með forseta ASÍ þann 5. júní. Samkvæmt beiðni hafi forsætisráðherra einnig átt fund um gang mála með formönnum landssambanda og stærstu aðildarfélaga ASÍ þann 30. júní. 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