Forsvarsmenn Heinemann sem opnuðu nýja og endurbætta fríhöfn á Keflavíkurflugvelli í dag segjast telja íslenska birgja sem selja vörur sínar í fríhöfninni vera sátta, þeir hafi lært margt síðan þeir tóku yfir rekstur fríhafnarinnar á síðasta ári. Þá segja þeir áfengisverð í fríhöfninni samkeppnishæft þó ekki sé hægt að fullyrða að allar vörur séu ódýrari en í fríhöfnum í Kaupmannahöfn og í Frankfurt.
Þetta er meðal þess sem fram kom á blaðamannafundi sem haldinn var á Keflavíkurflugvelli í dag, í tilefni þess að hulunni var svipt af breytingum á fríhöfninni. Samkvæmt tilkynningu fyrirtækisins nam kostnaður við endurbæturnar meira en 1,5 milljarði króna og breytingarnar þær viðamestu frá upphafi. Heinemann tók við rekstri fríhafnarinnar í maí í fyrra og birtust um sumarið fréttir af tómum hillum og skorti á neftóbaksdósum.
„Við upplifðum nákvæmlega tvær helgar með svolítið tómlegum hillum, ef við getum orðað það þannig, í víndeildinni, það er rétt. Ástæðan var sú að við vorum með nýja ferla og flutninga, satt best að segja, því þetta var inn- og útflæðisferlið sem var nýtt,“ segir Jens Wolf sölustjóri Heinemann.
Hann segir viðlíka vanda ekki hafa komið upp aftur síðan þá. Fyrirtækið sé stolt af sínum aðfangakeðjum, flestar erlendar vörur komi frá Hamborg í Þýskalandi í gámum.
Horfa má á spurningar fréttamanns og svör á blaðamannafundinum í klippu hér fyrir neðan.
Hafi átt gott samtal við íslenska birgja
Þá sagði Félag atvinnurekenda í fyrra að Heinemann hafi stillt íslenskum birgjum upp við vegg með kröfum um að þeir lækki verð til þess að auka sína eigin framlegð. Inken Callsen framkvæmdastjóri viðskiptasviðs Heinemann segir fyrstu viðræður við íslenska birgja hafa verið afar lærdómsríkar, hún telji að niðurstaða hafi fengist í málið sem báðir aðilar séu sáttir við.
„Okkur sýnist allir aðilar vera ánægðir, því við leggjum mikið af mörkum með því að veita vörunum pláss og sýnileika og vinna saman að aukinni veltu. Ég held því að allir séu ánægðir með þetta núna, eftir fyrstu umferðir samtala og samningaviðræðna.“
Fram kom í tali forsvarsmanna Heinemann í dag að að minnsta kosti þrjátíu prósent vörumerkja í fríhöfninni séu íslensk og að yfir 370 fermetrar séu helgaðir íslenskum vörum. Það sé það mesta í fríhöfnum í eigu Heinemann en næstmest af vörum heimamanna séu til sölu í fríhöfnum þeirra á Ítalíu, eða um 24 prósent.
Fréttamaður og tökumaður fóru í skoðunarferð um nýju fríhöfnina í dag.
Í október í fyrra birtust svo fréttir af því að verð á sumum tegundum áfengis væri dýrara í fríhöfninni í Keflavík en á öðrum fríhöfnum Heinemann í Kaupmannahöfn og í Frankfurt og í sumum tilvikum jafnvel dýrari en í Vínbúðinni. Jens Wolf segir verðsamanburðinn sem um ræðir ekki í öllum tilvikum hafa falið í sér sambærilegar vörur.
„En þegar kemur að Vínbúðinni þá getum við fullyrt að við njótum mikils verðforskots. Þegar kemur að öðrum flugvöllum þarf auðvitað að horfa á heildarmyndina, meðal annars á skattareglur og kostnaðarstöðuna á flugvellinum.“
Meðal þess sem sé nýtt í hinni nýju fríhöfn séu sérstök tilboðssvæði. Wolf segir það fela í sér mikil tækifæri.
„Við erum með fjölbreytt tilboð bæði á alþjóðlegum og staðbundnum vörumerkjum og mörkuðum, og söluhæstu vörum. Það er það sem við sjáum að viðskiptavinir kunna vel að meta. En já, til að vera alveg hreinskilinn, alveg opinn, þá gæti verið að ekki hver einasta vara sé ódýrari en í Kaupmannahöfn eða Frankfurt, en þegar kemur að heildarmyndinni þá munum við vera mjög samkeppnishæf þegar kemur að verði.“