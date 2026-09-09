Bein útsending: Stefnuræða forsætisráðherra Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 9. september 2026 18:30 Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á blaðamannafundi fyrr í vikunni. Vísir/Anton Brink Kristrún Frostadóttir flytur stefnuræðu forsætisráðherra á Alþingi í kvöld. Hægt er að fylgjast með henni og umræðum í beinni útsendingu hér á Vísi. Kristrún hefur mál sitt klukkan 19:40 og fær hún tólf mínútur til. Umræður um ræðuna skiptast svo í tvær umferðir og fá fulltrúar annarra flokka en Samfylkingarinnar, flokks Kristrúnar, sex mínútur hver. Í seinni umferð fá fulltrúar þingflokkanna allir sex mínútur hver. Guðmundur Ingi Kristinsson er utan flokka svo hann fær að halda síðustu ræðuna í fyrri umferð. Hann hefur þó einungis fimm mínútur. Ræðumenn kvöldins Samfylkingin Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra í fyrri umferð Alma D. Möller heilbrigðisráðherra í seinni umferð Sjálfstæðisflokkur Guðrún Hafsteinsdóttir, 2. þingmaður Suðurkjördæmis, í fyrri umferð Jens Garðar Helgason, 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, í seinni umferð Viðreisn Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í fyrri umferð Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, í seinni umferð Miðflokkurinn Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, í fyrri umferð Bergþór Ólason, 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, í seinni umferð Flokkur fólksins Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, í fyrri umferð Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, í seinni umferð Framsóknarflokkur Stefán Vagn Stefánsson, 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, í fyrri umferð Þórarinn Ingi Pétursson, 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, í seinni umferð Þingmaður utan flokka Guðmundur Ingi Kristinsson, 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, í fyrri umferð Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið „Fólk er bara slegið“ Innlent „Viljið þið gjöra svo vel að fyrirgefa mér af öllu hjarta“ Innlent Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Innlent „Ég er hræddur við þessa menn“ Innlent Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Innlent „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Innlent Blása á gagnrýni og opna dagatalið Innlent „Við fyrirgefum ráðherra þessa yfirsjón“ Innlent Biður Loga afsökunar „á dónaskapnum“ Innlent Leikskólakennarar slegnir yfir ummælum Ingu Innlent Fleiri fréttir Ríkisstjórnin í mun veikari stöðu eftir erfitt sumar Skora á yfirvöld að taka SÁÁ til skoðunar „Viljið þið gjöra svo vel að fyrirgefa mér af öllu hjarta“ „Við fyrirgefum ráðherra þessa yfirsjón“ Fleiri en einn yfirheyrður en enginn í haldi Segir afnám vaxtabóta bitna á tekjulágum heimilum Blása á gagnrýni og opna dagatalið „Fólk er bara slegið“ Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Leikskólakennarar slegnir yfir ummælum Ingu „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Breytingar á innanlandsflugi vegna bilunar Langflestir upplifðu sólmyrkvann Sumir framhaldsskólar líti fram hjá unglingadrykkju Kristrún flytur stefnuræðuna „Ég er hræddur við þessa menn“ Ekkert heitt vatn á Suðurnesjum í dag Stærðfræðin vefst fyrir íslenskum stúlkum Biður Loga afsökunar „á dónaskapnum“ Vanti ekki fjármagn eða hjálpargögn heldur þrýsting á Ísrael Sex gistu í fangageymslu í nótt Segir þörf á samheldni innan „evrópsku fjölskyldunnar“ Aðeins um 28 prósent innflytjenda með grunnfærni í lesskilningi „Það kostar peninga að afla peninga“ Ekki þurfi mikið til að EES-samningurinn rakni upp Íkveikja í miðborginni Rukka meira fyrir aksturinn og sérstaklega fyrir veginn Þjóðin eigi náttúrupassa skilið „Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur“ Sjá meira