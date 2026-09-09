Innlent

Bein út­sending: Stefnuræða for­sætis­ráð­herra

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á blaðamannafundi fyrr í vikunni.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á blaðamannafundi fyrr í vikunni. Vísir/Anton Brink

Kristrún Frostadóttir flytur stefnuræðu forsætisráðherra á Alþingi í kvöld. Hægt er að fylgjast með henni og umræðum í beinni útsendingu hér á Vísi.

Kristrún hefur mál sitt klukkan 19:40 og fær hún tólf mínútur til. Umræður um ræðuna skiptast svo í tvær umferðir og fá fulltrúar annarra flokka en Samfylkingarinnar, flokks Kristrúnar, sex mínútur hver. Í seinni umferð fá fulltrúar þingflokkanna allir sex mínútur hver.

Guðmundur Ingi Kristinsson er utan flokka svo hann fær að halda síðustu ræðuna í fyrri umferð. Hann hefur þó einungis fimm mínútur.

Ræðumenn kvöldins

Samfylkingin

  • Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra í fyrri umferð
  • Alma D. Möller heilbrigðisráðherra í seinni umferð

Sjálfstæðisflokkur

  • Guðrún Hafsteinsdóttir, 2. þingmaður Suðurkjördæmis, í fyrri umferð
  • Jens Garðar Helgason, 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, í seinni umferð

Viðreisn

  • Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í fyrri umferð
  • Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, í seinni umferð

Miðflokkurinn

  • Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, í fyrri umferð
  • Bergþór Ólason, 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, í seinni umferð

Flokkur fólksins

  • Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, í fyrri umferð
  • Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, í seinni umferð

Framsóknarflokkur

  • Stefán Vagn Stefánsson, 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, í fyrri umferð
  • Þórarinn Ingi Pétursson, 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, í seinni umferð

Þingmaður utan flokka

  • Guðmundur Ingi Kristinsson, 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, í fyrri umferð
Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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