„Fólk er bara slegið“ Smári Jökull Jónsson skrifar 9. september 2026 13:10 Leikskólabörn að leik. Vísir/Vilhelm Leikskólakennarar eru alvöru kennarar segir formaður svæðadeildar leikskólakennara í Reykjavík og segir fólk í stéttinni slegið yfir orðum barna- og menntamálaráðherra í gær. Þá segir hún að breyta þurfi því viðhorfi að gott sé að fara að vinna í leikskóla til að læra íslensku. Niðurstöður nýjustu PISA-könnunarinnar voru birtar í gær og hefur árangur íslenskra nemenda aldrei verið í jafn slæmur. Inga Sæland menntaö og barnamálaráðherra ræddi útkomuna í Reykjavík síðdegis í gær og talaði þar meðal annars um leikskólana og sagði að taka þyrfti utan um börnin fyrr. „Það eru rosalegar áskoranir sem mæta okkur í leikskólanum þar sem stór hluti af þeim sem eru að sinna börnunum okkar tala ekki íslensku. Þetta er á viðkvæmum tíma sem börnin okkar eru að læra tungumálið,“ sagði Inga meðal annars í Reykjavík síðdegis í gær. Linda Ósk Sigurðardóttir formaður svæðadeildar leikskólakennara í Reykjavík segir þó að á leikskólunum starfi mjög gott erlent starfsfólk þá séu orð ráðherra rétt. Inga Sæland sagði að miklar áskoranir væru í leikskólamálum og sagði of marga starfsmenn þar ekki tala íslensku.Vísir/Anton Brink „Það hefur verið litið svolítið á það þannig í gegnum tíðina að það sé gott að fara að starfa á leikskóla til að læra íslensku. Sem er náttúrulega alls ekki vegna þess að við erum að vinna með börn og leggjum mikla áherslu á málþroska í leikskólanum,“ sagði Linda í hádegisfréttum Bylgjunnar. Fjölgar í leikskólakennaranámi Hún segir að fjölgað hafi í hópi þeirra sem sækja um leikskólakennaranám sem sé jákvætt. Menntaðir kennarar haldi leikskólunum uppi og séu þeir sem haldist lengst í starfi. „Í Reykjavík hefur verið unnið mjög ákveðið að því að fjölga leikskólakennurum. Það höfum við til dæmis gert með því að hvetja starfsfólkið hjá okkur til að sækja um nám og þau hafa þá fengið nokkurs konar námsleyfi. „Hér á mínum leikskóla erum við með nokkra sem eru að fara í mastersnám sem eru með aðra háskólamenntun.“ „Við erum alvöru kennarar“ En það voru önnur orð Ingu um leikskólakennaranámið sem hafa farið fyrir brjóstið á leikskólakennurum. „Það vantar meiri hvata til að fá fleiri til að læra. Komið þið með, lærið að verða leikskólakennarar og alvöru kennarar og takið utan um börnin með okkur,“ sagði Inga á Bylgjunni í gær. Linda segir að hún myndi vilja að ráðherra talaði af virðingu um sitt starf og að reglulega hafi verið rætt að tala þurfi leikskólann upp. Þessi orð geri það ekki. „Fólk er bara slegið af því að svona eigum við ekki að tala um starfstéttir. Við eigum ekki að vera að gera minna úr starfstéttinni okkar þó svo að við kennum minna fólki, litla fólkinu. Við erum alvöru kennarar.“ Skóla- og menntamál Leikskólar PISA-könnun Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið „Ég er hræddur við þessa menn“ Innlent „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Innlent Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Innlent Biður Loga afsökunar „á dónaskapnum“ Innlent „Fólk er bara slegið“ Innlent Stærðfræðin vefst fyrir íslenskum stúlkum Innlent Leikskólakennarar slegnir yfir ummælum Ingu Innlent Bannar innflutning á kanadískum vörum Erlent Haraldur Noregskonungur borinn til grafar Erlent Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Innlent Fleiri fréttir „Fólk er bara slegið“ Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Leikskólakennarar slegnir yfir ummælum Ingu „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Breytingar á innanlandsflugi vegna bilunar Langflestir upplifðu sólmyrkvann Sumir framhaldsskólar líti fram hjá unglingadrykkju Kristrún flytur stefnuræðuna „Ég er hræddur við þessa menn“ Ekkert heitt vatn á Suðurnesjum í dag Stærðfræðin vefst fyrir íslenskum stúlkum Biður Loga afsökunar „á dónaskapnum“ Vanti ekki fjármagn eða hjálpargögn heldur þrýsting á Ísrael Sex gistu í fangageymslu í nótt Segir þörf á samheldni innan „evrópsku fjölskyldunnar“ Aðeins um 28 prósent innflytjenda með grunnfærni í lesskilningi „Það kostar peninga að afla peninga“ Ekki þurfi mikið til að EES-samningurinn rakni upp Íkveikja í miðborginni Rukka meira fyrir aksturinn og sérstaklega fyrir veginn Þjóðin eigi náttúrupassa skilið „Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur“ Ávarp Höllu: „Slíkur missir snertir okkur öll“ „Maður á ekki að fara í felur með það sem maður er að gera“ Ætlaður hnífur sé tannbursti sem hafi róandi áhrif „Held að ráðherra hafi slegið góðan tón í dag“ Menntavísindasvið greinir PISA-niðurstöður PISA: „Þetta er ákveðinn sorgardagur“ Hafi sest upp í bílinn fyrir mistök Sjá meira