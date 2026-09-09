Uppgjör sýni „alvarlega“ stöðu Seltjarnarnesbæjar Samúel Karl Ólason skrifar 9. september 2026 23:46 Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra hafa miklar áhyggjur af fjárhagsstöðu Seltjarnarnesbæjar. Vísir/Vilhelm Minnihluti Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra í Seltjarnarnesbæ lýsti í dag yfir þungum áhyggjum vegna fjárhagsstöðu bæjarins. Uppgjör bæjarins fyrir fyrstu sex mánuði ársins var kynnt á bæjarstjórnarfundi en minnihlutinn segir í bókun að það sýni „alvarlega og versnandi“ fjárhagsstöðu. Þessi slæma fjárhagsstaða kalli á tafarlaus og markviss viðbrögð. Í bókuninni, sem send var á fjölmiðla í kvöld, segir að meðal helstu vandræða sveitarfélagsins megi nefna viðvarandi tap á rekstri. A-hluti hafi verið rekinn með 521 milljón króna tapi á áðurnefndum sex mánuðum. Samanlagt sé tap A og B-hluta 411 milljónir króna og sé þegar orðið meira en tapið allt síðasta ár. Þá segir að frávikið frá fjárhagsáætlun sé um 400 milljónir, „til hins verra“. Annað atriði sem nefnt er í bókuninni er að veltufé frá rekstri A-hluta sé neikvætt um 78 milljónir. Á síðasta ári hafi það verið jákvætt um 89 milljónir og þetta sé alvarleg vísbending um getu sveitarfélagsins til að standa við skuldbindingar. Lausafjársstaða sveitarfélagsins er þar að auki veik. Í bókuninni segir að skammtímaeigni standi ekki undir skammtímaskuldum. Þá segir einnig að skuldir samstæðunnar hafi aukist um 880 milljónir króna á sex mánuðum og séu nú um 9,5 milljarðar króna. Á sama tíma hafi eigið fé A-hluta rýrnað um 521 milljón og sé nú 1.056 milljónir. „Þessi staða kemur því miður ekki á óvart, við höfum varað við þessari þróun síðustu ár og fjölluðum um alvarlega stöðu í kosningabaráttu vorsins, þó verður að segjast að staðan er enn verri en við gerðum ráð fyrir,“ segir í bókuninni. „Það að fjárhagsstaðan sé orðin svona slæm eftir fyrstu sex mánuði ársins, án sýnilegra viðbragða meirihlutans, verður að teljast á ábyrgð bæjarstjóra sem hefði átt að hringja viðvörunarbjöllum og upplýsa bæjarstjórn um stöðuna.“ Kallað er eftir því að farið verði strax í endurskoðun á fjárhagsáætlun, rekstri málaflokka og áætluðum fjárfestingum. Minnihlutinn segist tilbúinn til að vinna af heilindum að því að snúa stöðunni. Hinsv vegar muni þau standa vörð um grunnþjónustu við börn og ungmenni og aðra viðkvæma hópa. „Við getum ekki breytt því sem komið er, en við berum ábyrgð á því hvernig brugðist verður við.“ Undir bókunina skrifa þau Kristinn Ólafsson og Sigurþóra Bergsdóttir. Seltjarnarnes Sveitarstjórnarmál Mest lesið „Fólk er bara slegið“ Innlent „Viljið þið gjöra svo vel að fyrirgefa mér af öllu hjarta“ Innlent Selenskí kíkti á klakann Erlent Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Innlent „Ég er hræddur við þessa menn“ Innlent Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Innlent Blása á gagnrýni og opna dagatalið Innlent „Þið fáið ekki að skilgreina hvað íslenska þjóðin sagði“ Innlent „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Innlent „Við fyrirgefum ráðherra þessa yfirsjón“ Innlent Fleiri fréttir „Þið fáið ekki að skilgreina hvað íslenska þjóðin sagði“ Verkin segi allt aðra sögu en Kristrún Telja íslenska birgja sátta og áfengisverð í fríhöfninni samkeppnishæft „Við erum að laga Ísland“ Útgjöldin mikil en niðurstaðan rýr Bein útsending: Stefnuræða forsætisráðherra Dæmdir fyrir að sprengja heimagerða sprengju í Múlagöngum Ríkisstjórnin í mun veikari stöðu eftir erfitt sumar Skora á yfirvöld að taka SÁÁ til skoðunar „Viljið þið gjöra svo vel að fyrirgefa mér af öllu hjarta“ „Við fyrirgefum ráðherra þessa yfirsjón“ Fleiri en einn yfirheyrður en enginn í haldi Segir afnám vaxtabóta bitna á tekjulágum heimilum Blása á gagnrýni og opna dagatalið „Fólk er bara slegið“ Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Leikskólakennarar slegnir yfir ummælum Ingu „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Breytingar á innanlandsflugi vegna bilunar Langflestir upplifðu sólmyrkvann Sumir framhaldsskólar líti fram hjá unglingadrykkju Kristrún flytur stefnuræðuna „Ég er hræddur við þessa menn“ Ekkert heitt vatn á Suðurnesjum í dag Stærðfræðin vefst fyrir íslenskum stúlkum Biður Loga afsökunar „á dónaskapnum“ Vanti ekki fjármagn eða hjálpargögn heldur þrýsting á Ísrael Sex gistu í fangageymslu í nótt Segir þörf á samheldni innan „evrópsku fjölskyldunnar“ Sjá meira