Innlent

Upp­gjör sýni „al­var­lega“ stöðu Seltjarnarnesbæjar

Samúel Karl Ólason skrifar
Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra hafa miklar áhyggjur af fjárhagsstöðu Seltjarnarnesbæjar.
Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra hafa miklar áhyggjur af fjárhagsstöðu Seltjarnarnesbæjar. Vísir/Vilhelm

Minnihluti Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra í Seltjarnarnesbæ lýsti í dag yfir þungum áhyggjum vegna fjárhagsstöðu bæjarins. Uppgjör bæjarins fyrir fyrstu sex mánuði ársins var kynnt á bæjarstjórnarfundi en minnihlutinn segir í bókun að það sýni „alvarlega og versnandi“ fjárhagsstöðu.

Þessi slæma fjárhagsstaða kalli á tafarlaus og markviss viðbrögð.

Í bókuninni, sem send var á fjölmiðla í kvöld, segir að meðal helstu vandræða sveitarfélagsins megi nefna viðvarandi tap á rekstri. A-hluti hafi verið rekinn með 521 milljón króna tapi á áðurnefndum sex mánuðum. Samanlagt sé tap A og B-hluta 411 milljónir króna og sé þegar orðið meira en tapið allt síðasta ár.

Þá segir að frávikið frá fjárhagsáætlun sé um 400 milljónir, „til hins verra“.

Annað atriði sem nefnt er í bókuninni er að veltufé frá rekstri A-hluta sé neikvætt um 78 milljónir. Á síðasta ári hafi það verið jákvætt um 89 milljónir og þetta sé alvarleg vísbending um getu sveitarfélagsins til að standa við skuldbindingar.

Lausafjársstaða sveitarfélagsins er þar að auki veik. Í bókuninni segir að skammtímaeigni standi ekki undir skammtímaskuldum.

Þá segir einnig að skuldir samstæðunnar hafi aukist um 880 milljónir króna á sex mánuðum og séu nú um 9,5 milljarðar króna. Á sama tíma hafi eigið fé A-hluta rýrnað um 521 milljón og sé nú 1.056 milljónir.

„Þessi staða kemur því miður ekki á óvart, við höfum varað við þessari þróun síðustu ár og fjölluðum um alvarlega stöðu í kosningabaráttu vorsins, þó verður að segjast að staðan er enn verri en við gerðum ráð fyrir,“ segir í bókuninni.

„Það að fjárhagsstaðan sé orðin svona slæm eftir fyrstu sex mánuði ársins, án sýnilegra viðbragða meirihlutans, verður að teljast á ábyrgð bæjarstjóra sem hefði átt að hringja viðvörunarbjöllum og upplýsa bæjarstjórn um stöðuna.“

Kallað er eftir því að farið verði strax í endurskoðun á fjárhagsáætlun, rekstri málaflokka og áætluðum fjárfestingum. Minnihlutinn segist tilbúinn til að vinna af heilindum að því að snúa stöðunni. Hinsv vegar muni þau standa vörð um grunnþjónustu við börn og ungmenni og aðra viðkvæma hópa.

„Við getum ekki breytt því sem komið er, en við berum ábyrgð á því hvernig brugðist verður við.“

Undir bókunina skrifa þau Kristinn Ólafsson og Sigurþóra Bergsdóttir.

Seltjarnarnes Sveitarstjórnarmál

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