„Maður á ekki að fara í felur með það sem maður er að gera“ Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 8. september 2026 15:24 Kristrún ræddi upphaf þingvetrar við þær Sunnu Sæmundsdóttur og Elísabetu Ingu Sigurðardóttur fréttakonur. Vísir/Anton Brink Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er upplitsdjörf í aðdraganda haustþings en þing var sett nú fyrir skemmstu. Hún segist vona að bókun 35 verði ekki fyrirferðamesta þingmál vetrarins og segist sérstaklega spennt fyrir umræðum um auðlindagjöld. Þetta er meðal þess sem kom fram í beinni útsendingu hjá Elísabetu Ingu Sigurðardóttur og Sunnu Sæmundsdóttur frá þingsetningu. Þar var rætt við Kristrúnu sem mætti í peysufötum tengdamóður sinnar Ragnhildar Jónsdóttur í þingsetninguna. Hún segir viðburðarríkt sumar að baki og hún sé sátt við árangur sem náðst hafi, þó margt sé framundan. Viðtalið má horfa á í heild sinni hér fyrir neðan. Kjörtímabilið um það bil hálfnað, hvernig líður ykkur með staðinn sem þið eruð á núna, erum í þeirri stöðu að verðbólga hefur ekki verið meiri í tvö ár, vextir hafa verið að hækka, þið voruð að kynna hallalaus fjárlög, ykkar markmið en það þarf að fara í skattahækkanir, gjaldahækkanir til að ná þessu fram, hvernig er að fara í vetur í þessu ástandi? „Það fer auðvitað eftir því hvernig þú horfir á það. Nú erum við búin að eyða heilu sumri meðal annars í hálfpartinn kosningabaráttu, þar sem hefur mikið verið haldið á lofti meðal annars af mér en líka fólki sem var á Nei-hliðinni að það væri frábært á Íslandi, væru góð lífskjör hérna, lágt atvinnuleysi, góð störf, góður hagvöxtur. Ég held það séu allir sammála um að ástand mála heilt yfir á Íslandi er gott. Auðvitað myndi ég vilja sjá verðbólguna á lægri stað, hún var það í upphafi kjörtímabils, við fáum á okkur þennan ytri skell. Við erum aldrei alsaklaus af neinu, þú berð höfuðábyrgð þegar þú stýrir ríkisstjórn og auðvitað horfum við inn á við og erum að passa upp á það í samræmi og samvinnu við vinnumarkaðinn.“ Mörgum áföngum hafi hinsvegar verið náð og nefnir Kristrún þar uppbyggingu hjúkrunarheimila. Hún segir það engan rembing að reyna að ná hallalausum fjárlögum, staðan sé góð til þess núna áður en annað áfall dynur yfir. Heilt yfir snerti einungis fimmtán milljarðar af áttatíu heimilin. Kristrún segist ekki endilega viss um að bókun 35 verði erfiðasta mál þessa þingvetrar. „Ég vona ekki. Það fer eftir því hvernig fólk fer inn í þingveturinn. Enn og aftur, við erum að koma úr sumri þar sem mjög margir Já og Nei megin héldu því fram að Ísland væri á góðum stað, meðal annars útaf EES. Við værum með góðan samning, þess vegna verð ég að höfða til ábyrgðar þingmanna. En við getum samt ekki rekið utanríkisstefnu okkar þannig að við höldum bara að við fáum allt sem við viljum og svo verða engar kröfur gerðar á okkur.“ Heldurðu þá að það verði erfiðasta málið? „Ég er ekki endilega viss um það. Fjárlögin fá alltaf mikla umræðu, erum líka með stór mál þegar kemur að gagnsæi í sjávarútvegi, varðar tengsl milli fyrirtækja þar og hámarkskvóta. Svo erum líka með auðlindagjald í ferðaþjónustu,“ segir Kristrún. Það vakti athygli í gær þegar þið kynntuð fjárlögin, voruð með þessa mynd með núlli, einhverjir hafa verið að spá því að þetta gæti elst illa, þessi mynd í ljósi þess að þetta eru fimm milljarða afgangur, þetta er ekki mikið í stóra samhenginu, einhverjar áhyggjur af því? „Fyrir það fyrsta vil ég segja að þó þetta sé háalvarlegt mál verður maður líka að geta haft gaman, maður verður að geta glaðst yfir því sem vel gengur. Ég get auðvitað ekki spáð nákvæmlega fyrir um hvernig allt verður á næsta ári, og það gerist ýmislegt í ríkisrekstrinum. Ég get hinsvegar spáð fyrir um hvað við stefnum að, hvar við leggjum niður akkeri og það hefur heilmikið að segja um hvernig stofnanir haga sér, hvernig almenningur hagar sér, hvernig Seðlabankinn les ástandið og mér finnst það bara skipta máli að fólk sjái að ég sé að setja mikla pólitíska orku í þetta mál,“ segir Kristrún. Kristrún skrifaði núll á plagg til að tákna að um væri að ræða hallalaus fjárlög.Vísir/Anton Brink „Ég finn bara til mikillar ábyrgðar og við öll í ríkisstjórninni. Þannig við erum bara að vinna að settu marki og maður á ekkert að fara í felur með það sem maður er að gera, maður á bara að flagga því. Það er mikið fyrir þessu haft, enda sjáið þið að við fengum smá ágjöf fyrir þetta, ef þetta væri auðvelt þá væri hægt að gefa öllum allt, gefa öllum viðbótarpeninga, líka fella niður gjöld og lækka skatta og annað, þá værum við í blússandi mínus, þá væri hér ennþá meiri verðbólga, það var tíu prósent verðbólga á síðasta kjörtímabili, níu prósent vextir líka þá, þannig ég er bara stolt af því að hafa gert þetta, ég þarf þá auðvitað bara að bera það ef hlutirnir ganga ekki upp, en um það snýst nú líka pólitík, að bera ábyrgð.“ Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Fleiri uppsagnir og óvissa um Borgarlínuna Innlent „Við erum að búa til samfélag hálfvita“ Innlent Þingmálaskrá vetrarins: Sanngirnisbætur, sveitarstjórnarlög og samfélagsmiðlabann Innlent Sendiherrann tekinn á teppið eftir færslu Trumps Innlent Ný PISA-könnun: Enn versnar staða íslenskra unglinga Innlent Bein útsending frá þingsetningu: Rætt við formenn og rýnt í pólitík og tísku Innlent Aðalmeðferð hafin í Höfðatorgsmáli: Myndskeið sýnir fórnarlambið kastast upp í loft eftir ákeyrslu Innlent Starfsmenn í verkfall eftir heimsókn trúarhóps Erlent Kynntu þingmálaskrá vetrarins Innlent „Held að ráðherra hafi slegið góðan tón í dag“ Innlent Fleiri fréttir „Maður á ekki að fara í felur með það sem maður er að gera“ Ætlaður hnífur sé tannbursti sem hafi róandi áhrif „Held að ráðherra hafi slegið góðan tón í dag“ Menntavísindasvið greinir PISA-niðurstöður PISA: „Þetta er ákveðinn sorgardagur“ Hafi sest upp í bílinn fyrir mistök Bein útsending frá þingsetningu: Rætt við formenn og rýnt í pólitík og tísku „Við skulum bara spyrja að leikslokum“ Þingmálaskrá vetrarins: Sanngirnisbætur, sveitarstjórnarlög og samfélagsmiðlabann Viðbrögð við sláandi PISA-könnun Ísland sé með rauða spjaldið í námsárangri barna „Ef þetta á að vera grín er þetta lélegt grín“ Aðalmeðferð hafin í Höfðatorgsmáli: Myndskeið sýnir fórnarlambið kastast upp í loft eftir ákeyrslu Bein útsending: Niðurstöður PISA-könnunar kynntar „Við erum að búa til samfélag hálfvita“ Grænlensk skipsflauta vakti borgarbúa af værum blundi Kynntu þingmálaskrá vetrarins Ný PISA-könnun: Enn versnar staða íslenskra unglinga Ógnandi, vopnaður hnífi og í annarlegu ástandi Fleiri uppsagnir og óvissa um Borgarlínuna „Þetta er ekki til þess að auka mönnum bjartsýni“ Sendiherrann tekinn á teppið eftir færslu Trumps Kjörsókn jókst meira á landsbyggðinni en í borginni Sóttur til Póllands vegna manndráps á Kársnesi „Myndi einhverri annarri stétt vera boðið upp á svona rugl?“ „Vonandi birtist ekkert meira af myndum sem þessum“ Barnabótapotturinn stendur í stað en ýmis gjöld hækka Klórar sér í kollinum Dulin hækkun rökstudd með styttingu vinnuvikunnar Ríkisráðsfundur og styttist í setningu þings Sjá meira