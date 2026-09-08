Formaður Kennarasambands Íslands segir niðurstöður í kjarnagreinum PISA-könnunarinnar valda áhyggjum. Hann segist taka undir orð ráðherra sem tjáði sig um niðurstöðurnar á blaðamannafundi og treystir á að tekið verði undir ákall kennara um semfélagslegt samtal um skólamál.
Niðurstöður nýjustu PISA-kannanarinnar voru opinberaðar í morgun. Þar kemur fram að í kjarnagreinunum þremur, íslensku, náttúruvísindum og stærðfræði fer árangur íslenskra nemenda niður á við.
Einnig má sjá í niðurstöðunum að aðeins rétt rúmur helmingur íslenskra nemenda nær grunnfærni í lesskilningu og þá eru niðurstöður barna með erlendan bakgrunn sérstakt áhyggjuefni en sá hópur kemur umtalsvert verr út en nemendur með íslenska foreldra.
Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambands Íslands var í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar og hann byrjaði á því að tala um það jákvæða úr niðurstöðunum.
„Það gladdi okkur að við virðumst vera að ná ákveðnum sessi þegar snýr að því hvernig börnunum okkar líður í skólanum og hvaða traust þau bera til skólans,“ sagði Magnús en hann vísar þar til niðurstaðna um að nemendur fái almennt meiri aðstoð frá kennurum sínum í skólanum en að meðaltali hjá öðrum OECD-ríkjum.
Þá sýna íslenskir meiri þrautseigju og eru með betri félagsleg tengsl en að meðaltali annars staðar.
„En svo er það auðvitað þannig að við höfum verið að horfa á þessar niðurstöður í vísindunum, á læsinu og í stærðfræðinni fara niður á við og það veldur okkur áhyggjum.“
Inga Sæland fór yfir niðurstöður PISA á blaðamannafundi í morgun. Á undanförnum mánuðum hefur í nokkur skipti slegið í brýnu á milli ráðherra og kennarafoyrstunnar en Magnús sagðist taka undir margt sem Inga sagði á fundinum.
„Það var margt í máli ráðherra sem gefur okkur vonir og væntingar um að það sé raunverulegur áhugi stjórnmálanna til þess að stíga fast á bensíngjöfina og koma með aðgerðir til þess að bæta ástandið. Því miður hefur þetta verið viðkvæðið á undanförnum PISA-dögum að menn hafa nýtt til þess að búa til fyrirsagnir og raða hlutunum á einhvern annan stað.“
„En ef við ætlum að ná árangri þá held ég að ráðherra hafi slegið góðan tón í dag. Við í Kennarasambandinu höfum verið að kalla eftir samfélagslegu samtali og við treystum á og mér fannst margt í hennar orðalagi í dag gefa væntingar um að við séum í alvörunni að horfa heildstætt á verkefnið.“
Hann segir skólasamfélagið aldrei hafa forðast að horfast í augu við það að staðan sé ekki nægilega góð.
„Við þurfum samhent átak og hún kom inn á mjög marga þætti sem þarf að laga. Við verðum heldur betur tilbúin að vera með ráðherranum og öllu samfélaginu í því.“