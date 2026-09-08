Innlent

„Held að ráð­herra hafi slegið góðan tón í dag“

Smári Jökull Jónsson skrifar
Magnús Þór Jónsson formaður KÍ var ánægður með orð Ingu Sæland ráðherra í dag.
Magnús Þór Jónsson formaður KÍ var ánægður með orð Ingu Sæland ráðherra í dag. Vísir/Lýður Valberg

Formaður Kennarasambands Íslands segir niðurstöður í kjarnagreinum PISA-könnunarinnar valda áhyggjum. Hann segist taka undir orð ráðherra sem tjáði sig um niðurstöðurnar á blaðamannafundi og treystir á að tekið verði undir ákall kennara um semfélagslegt samtal um skólamál.

Niðurstöður nýjustu PISA-kannanarinnar voru opinberaðar í morgun. Þar kemur fram að í kjarnagreinunum þremur, íslensku, náttúruvísindum og stærðfræði fer árangur íslenskra nemenda niður á við.

Ísland Meðaltal OECD

Einnig má sjá í niðurstöðunum að aðeins rétt rúmur helmingur íslenskra nemenda nær grunnfærni í lesskilningu og þá eru niðurstöður barna með erlendan bakgrunn sérstakt áhyggjuefni en sá hópur kemur umtalsvert verr út en nemendur með íslenska foreldra.

„Virðumst vera að ná ákveðnum sessi“

Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambands Íslands var í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar og hann byrjaði á því að tala um það jákvæða úr niðurstöðunum.

„Það gladdi okkur að við virðumst vera að ná ákveðnum sessi þegar snýr að því hvernig börnunum okkar líður í skólanum og hvaða traust þau bera til skólans,“ sagði Magnús en hann vísar þar til niðurstaðna um að nemendur fái almennt meiri aðstoð frá kennurum sínum í skólanum en að meðaltali hjá öðrum OECD-ríkjum.

Þá sýna íslenskir meiri þrautseigju og eru með betri félagsleg tengsl en að meðaltali annars staðar.

„En svo er það auðvitað þannig að við höfum verið að horfa á þessar niðurstöður í vísindunum, á læsinu og í stærðfræðinni fara niður á við og það veldur okkur áhyggjum.“

Orð ráðherra gefa væntingar um framhaldið

Inga Sæland fór yfir niðurstöður PISA á blaðamannafundi í morgun. Á undanförnum mánuðum hefur í nokkur skipti slegið í brýnu á milli ráðherra og kennarafoyrstunnar en Magnús sagðist taka undir margt sem Inga sagði á fundinum.

„Það var margt í máli ráðherra sem gefur okkur vonir og væntingar um að það sé raunverulegur áhugi stjórnmálanna til þess að stíga fast á bensíngjöfina og koma með aðgerðir til þess að bæta ástandið. Því miður hefur þetta verið viðkvæðið á undanförnum PISA-dögum að menn hafa nýtt til þess að búa til fyrirsagnir og raða hlutunum á einhvern annan stað.“

„En ef við ætlum að ná árangri þá held ég að ráðherra hafi slegið góðan tón í dag. Við í Kennarasambandinu höfum verið að kalla eftir samfélagslegu samtali og við treystum á og mér fannst margt í hennar orðalagi í dag gefa væntingar um að við séum í alvörunni að horfa heildstætt á verkefnið.“

Hann segir skólasamfélagið aldrei hafa forðast að horfast í augu við það að staðan sé ekki nægilega góð.

„Við þurfum samhent átak og hún kom inn á mjög marga þætti sem þarf að laga. Við verðum heldur betur tilbúin að vera með ráðherranum og öllu samfélaginu í því.“

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