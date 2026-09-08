Margir miðborgar- og vesturbæjarbúar vöknuðu við hávært flaut snemma í morgun. Flauta á grænlensku uppsjávarskipi sem liggur við Grandabryggju sem gleymdist að taka úr sambandi var ástæðan.
Flautið byrjaði að óma um vesturhluta borgarinnar um klukkan sex í morgun. Á samfélagsmiðlum töldu sumir að þær minntu helst á þegar Almannavarnir prófuðu reglulega loftvarnarflautur á síðustu öld.
Ástæðan var þó ekki yfirvofandi loftárás heldur skipsflauta sem gleymst hafði að slökkva á. Flautið hófst þegar viðvörunarkerfi Polar Amaroq, grænlensks uppsjávarskips, sem liggur við Grandabryggju fór í gang í morgun. Kerfið er tengt skipsflautunni sem fer í gang þegar viðvörunarkerfið fer í gang.
„Við hafnarkomu á alltaf að aftengja flautuna með því að taka loftið af henni þannig að hún flauti ekki en fyrir mistök láðist áhöfninni að gera það við komu í höfn og þegar aðvörun fór í gang í morgun þá flautaði skipsflautan,“ segir Gísli Jóhann Hallsson, yfirhafnsögumaður hjá Faxaflóahöfnum í skriflegu svari við fyrirspurn Vísis.
Vélstjóri grænlenska skipsins aftengdi flautuna í morgun og því ætti hún ekki að raska ró borgarbúa frekar.
„Við biðjumst velvirðingar á óþægindunum,“ segir yfirhafnsögumaðurinn fyrir hönd Faxaflóahafna.