Mennta- og barnamálaráðuneytið heldur blaðamannafund klukkan 11:00 þar sem nýjar niðurstöður PISA verða kynntar. Fundurinn fer fram í Safnahúsinu við Hverfisgötu og verður streymt beint frá fundinum á Vísi.
Blaðamannafundinn má sjá í beinni útsendingu hér fyrir neðan en fréttamaður okkar Smári Jökull Jónsson verður í Safnahúsinu og mun ræða við Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra að honum loknum.
STRAUMUR
PISA (Programme for International Student Assessment) er umfangsmikil alþjóðleg könnun á vegum OECD á hæfni og getu 15 ára nemenda í lesskilningi, vísindum og stærðfræði. Sá aldur er valinn þar sem hann markar lok skólaskyldu í flestum löndum.
PISA-könnunin er lögð fyrir á þriggja ára fresti og í hverri könnun leysa nemendur verkefni í lesskilningi, vísindum og stærðfræði og svara auk þess spurningum um viðhorf, áhugahvöt, félags- og tilfinningafærni, líðan og upplifun af námi. Ísland hefur tekið þátt í PISA frá fyrstu könnun árið 2000 þegar 43 ríki tóku þátt.
Í PISA 2025 var sérstök áhersla lögð á hæfni og þekkingu nemenda á sviði vísinda. Könnunin var lögð fyrir í mars og apríl 2025 og liggja niðurstöðurnar nú fyrir. Tæplega 4000 nemendur tóku þátt og var heildarþátttökuhlutfall 83%.