Fótbolti

Gætu tekið þátt í meti en frá­fall konungsins hefur mikil á­hrif

Sindri Sverrisson skrifar
Diljá Ýr Zomers er á leið í bikarúrslitaleik á sunnudaginn.
Diljá Ýr Zomers er á leið í bikarúrslitaleik á sunnudaginn. Getty/Alex Caparros

Það verður stór og mögulega söguleg stund á sunnudaginn þegar úrslitaleikur norsku bikarkeppninnar í fótbolta kvenna fer fram. Keppt er um verðlaunabikar sem merktur er Haraldi fimmta Noregskonungi sem lést fyrir viku síðan.

Landsliðskonan Diljá Ýr Zomers og stöllur hennar í Brann mæta Álasundi, sem er með Daníelu Dögg Guðnadóttur í sínum röðum, í bikarúrslitaleiknum á sunnudaginn.

Norskir fjölmiðlar segja að fráfall Haraldar konungs muni hafa mikil áhrif á aðdraganda leiksins og leikinn sjálfan.

Hefð er fyrir því að meðlimir úr konungsfjölskyldunni séu sérstakir heiðursgestir á bikarúrslitaleiknum en enginn þeirra verður hins vegar viðstaddur að þessu sinni.

Sérstök minningarathöfn verður fyrir leik til heiðurs Haraldi og dagskráin öll í kringum leikinn nokkuð lágstemmdari en venjan er á „hátíðisdegi kvennafótboltans“. Til að mynda verða ekki hefðbundin veisluhöld eftir leik. „Það verður róleg samkoma með báðum liðum eftir leikinn,“ segir Sissel Hartley, fagstjóri stefnumótunar og kvennaknattspyrnu hjá norska knattspyrnusambandinu, við TV 2.

Vonir standa til þess að áhorfendamet verði slegið á leiknum sem fram fer á Ullevaal-leikvanginum í Osló. Nú þegar hafa 8.000 miðar verið seldir en aðeins tvisvar hefur það gerst að yfir 8.000 áhorendur mæti á bikarúrslitaleik kvenna og það var árin 2006 og 2007. Metið var sett fyrra árið þegar 8.856 manns sáu úrslitaleik Röa og Asker.

Síðustu þrjú ár hefur mætingin ekki þótt góð á Ullevaal-leikvanginn eða að meðaltali 3.030 áhorfendur.

Norski boltinn

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