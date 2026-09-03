Gætu tekið þátt í meti en fráfall konungsins hefur mikil áhrif Sindri Sverrisson skrifar 3. september 2026 23:00 Diljá Ýr Zomers er á leið í bikarúrslitaleik á sunnudaginn. Getty/Alex Caparros Það verður stór og mögulega söguleg stund á sunnudaginn þegar úrslitaleikur norsku bikarkeppninnar í fótbolta kvenna fer fram. Keppt er um verðlaunabikar sem merktur er Haraldi fimmta Noregskonungi sem lést fyrir viku síðan. Landsliðskonan Diljá Ýr Zomers og stöllur hennar í Brann mæta Álasundi, sem er með Daníelu Dögg Guðnadóttur í sínum röðum, í bikarúrslitaleiknum á sunnudaginn. Norskir fjölmiðlar segja að fráfall Haraldar konungs muni hafa mikil áhrif á aðdraganda leiksins og leikinn sjálfan. Hefð er fyrir því að meðlimir úr konungsfjölskyldunni séu sérstakir heiðursgestir á bikarúrslitaleiknum en enginn þeirra verður hins vegar viðstaddur að þessu sinni. Sérstök minningarathöfn verður fyrir leik til heiðurs Haraldi og dagskráin öll í kringum leikinn nokkuð lágstemmdari en venjan er á „hátíðisdegi kvennafótboltans“. Til að mynda verða ekki hefðbundin veisluhöld eftir leik. „Það verður róleg samkoma með báðum liðum eftir leikinn,“ segir Sissel Hartley, fagstjóri stefnumótunar og kvennaknattspyrnu hjá norska knattspyrnusambandinu, við TV 2. Vonir standa til þess að áhorfendamet verði slegið á leiknum sem fram fer á Ullevaal-leikvanginum í Osló. Nú þegar hafa 8.000 miðar verið seldir en aðeins tvisvar hefur það gerst að yfir 8.000 áhorendur mæti á bikarúrslitaleik kvenna og það var árin 2006 og 2007. Metið var sett fyrra árið þegar 8.856 manns sáu úrslitaleik Röa og Asker. Síðustu þrjú ár hefur mætingin ekki þótt góð á Ullevaal-leikvanginn eða að meðaltali 3.030 áhorfendur. Norski boltinn Mest lesið „Hvers konar spurning er þetta?“ Sport Fólskubrot á Gísla sem var sjálfur rekinn af velli Handbolti Bestu kaupin í sögu enska boltans Enski boltinn Klopp umbreytir starfinu Fótbolti KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli Íslenski boltinn Allir leikir stoppaðir fyrir Messi Fótbolti Tielemans tók vítið með Bruno Enski boltinn Hver var í flottustu treyjunni? Íslenski boltinn Nýi Japaninn aðstoðaði Hákon við rán Fótbolti Íhugar að hætta með argentínska landsliðinu eftir þungt bann Fótbolti Fleiri fréttir Gætu tekið þátt í meti en fráfall konungsins hefur mikil áhrif Skaðar orðspor dómara: Lék sér að því að flauta ekki upp á grín Nýi Japaninn aðstoðaði Hákon við rán FIFA tekur til varna og sakar UEFA um ófrægingarherferð gegn Infantino Tielemans tók vítið með Bruno Martinelli seldur til Sádi-Arabíu Hver var í flottustu treyjunni? Bestu kaupin í sögu enska boltans Barcola í hóp á morgun Tekur aftur við tveimur mánuðum eftir að hafa hætt Tufegdzic bræður til Malmö Klopp umbreytir starfinu Íhugar að hætta með argentínska landsliðinu eftir þungt bann Allir leikir stoppaðir fyrir Messi Stjarnan spilar aftur í Miðgarði Frá Keflavík til Noregs Daníel Leó til dönsku meistaranna Banni Aubameyang með landsliðinu aflétt en hann hættir samt KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli Bayern lenti óvænt undir í fyrstu umferð bikarsins Elías Rafn hélt hreinu og kom Midtjylland á toppinn Cecilía Rán tryggði Inter í Meistaradeildina Arna og Fanney áfram í Evrópubikarnum Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir: ,,Hleyptum óþarfa stressi í leikinn” Guðni Eiríksson: ,,Við spilum fyrir þetta fólk og munum alltaf gera það” „Eins og þeir hafi bara engan áhuga á að vera þarna“ Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Uppgjörið: FH-Apollon 0-1 | Evrópudraumur Hafnfirðinga heldur áfram Uppgjörið: Csíkszereda - Breiðablik 0-1 | Blikar áfram í Evrópu Draumurinn að rætast Sjá meira