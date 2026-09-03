Nýi Japaninn aðstoðaði Hákon við rán Sindri Sverrisson skrifar 3. september 2026 20:57 Hákon Arnar Haraldsson er með Lille á toppi frönsku 1. deildarinnar en það gæti breyst á morgun. Getty/Jean Catuffe Franski stórmiðillinn L'Equipe lýsir 1-0 útisigri Lille gegn Toulouse í kvöld sem hreinu og kláru ráni. Hákon Arnar Haraldsson og félagar í Lille kvarta þó varla og eru nú á toppi frönsku 1. deildarinnar í fótbolta. Japaninn Ayase Ueda, sem mætti Íslandi í vináttulandsleik í sumar og skoraði tvö mörk gegn Túnis á HM, þreytti frumraun sína með Lille í kvöld eftir að hafa verið fenginn frá Feyenoord. Hann skoraði strax í fyrsta leiknum, á 73. mínútu, og það reyndist sigurmarkið. Samkvæmt tölfræði Sofascore voru vænt mörk (e. xG) Lille 1,06 í leiknum en vænt mörk heimamanna 3,41 svo það er greinilega margt til í því að um rán hafi verið að ræða. Eftir jafnteflið við PSG í síðustu viku, þar sem Hákon skoraði frábært mark, og sigur gegn Angers í fyrstu umferð eru Lille-menn nú með sjö stig á toppi deildarinnar. Önnur lið eiga hins vegar eftir að spila í 3. umferðinni en aðeins Monaco getur gert meira en jafnað Lille að stigum. Monaco-menn unnu fyrstu tvo leiki sína og sækja PSG heim annað kvöld. Markalaust hjá Orra og félögum Á Spáni urðu Orri Steinn Óskarsson og félagar í Real Sociedad að sætta sig við markalaust jafntefli á heimavelli við Celta Vigo. Orri var í byrjunarliði heimamanna en var skipt af velli eftir 70 mínútna leik þegar Goncalo Guedes kom inná. Real Sociedad fer nokkuð rólega af stað og er nú með fjögur stig eftir fjóra leiki. Tómas fagnaði eftir grannaslag Í skosku úrvalsdeildinni var grannaslagur á milli Hibernian og Hearts. Tómas Bent Magnússon var á varamannabekknum hjá Hearts þar til á 71. mínútu en þá var staðan þegar orðin 3-1 fyrir Hearts og það urðu lokatölurnar. Josh Mulligan togar í Tómas Bent Magnússon í grannaslagnum í Edinborg í kvöld.Getty/Mark Scates Tómas og félagar, sem voru á útivelli, voru manni fleiri frá 62. mínútu eftir að Jack Iredale fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt, skömmu eftir að Hibernian hafði minnkað muninn í 2-1. Hearts er með níu stig eftir fjóra leiki en Hibernian sex stig. Viktor Bjarki snemma inná en ekki með í látunum Í Danmörku var Viktor Bjarki Daðason ekki í byrjunarliði FCK í stórleik gegn Nordsjælland en hann fékk að koma inná strax á 35. mínútu, þegar Andreas Cornelius meiddist. Þá var staðan orðin 2-0 fyrir FCK og það urðu líka lokatölur leiksins. Rúnar Alex Rúnarsson sat á varamannabekk FCK. Miklar ryskingar urðu eftir um klukkutíma leik og á endanum hlutu þrír leikmenn gult spjald, og einn úr starfsliði FCK rautt spjald, en Viktor Bjarki skipti sér ekkert af þessum látum. Eftir sigurinn er FCK á toppi dönsku úrvalsdeildarinnar með 15 stig, tveimur stigum fyrir ofan Nordsjælland, Bröndby og Viborg, og einu stigi fyrir ofan Midtjylland sem er í 2. sæti. Franski boltinn Mest lesið „Hvers konar spurning er þetta?“ Sport Fólskubrot á Gísla sem var sjálfur rekinn af velli Handbolti Bestu kaupin í sögu enska boltans Enski boltinn Klopp umbreytir starfinu Fótbolti KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli Íslenski boltinn Allir leikir stoppaðir fyrir Messi Fótbolti Hver var í flottustu treyjunni? Íslenski boltinn Tielemans tók vítið með Bruno Enski boltinn Íhugar að hætta með argentínska landsliðinu eftir þungt bann Fótbolti Tekur aftur við tveimur mánuðum eftir að hafa hætt Fótbolti Fleiri fréttir Nýi Japaninn aðstoðaði Hákon við rán FIFA tekur til varna og sakar UEFA um ófrægingarherferð gegn Infantino Tielemans tók vítið með Bruno Martinelli seldur til Sádi-Arabíu Hver var í flottustu treyjunni? Bestu kaupin í sögu enska boltans Barcola í hóp á morgun Tekur aftur við tveimur mánuðum eftir að hafa hætt Tufegdzic bræður til Malmö Klopp umbreytir starfinu Íhugar að hætta með argentínska landsliðinu eftir þungt bann Allir leikir stoppaðir fyrir Messi Stjarnan spilar aftur í Miðgarði Frá Keflavík til Noregs Daníel Leó til dönsku meistaranna Banni Aubameyang með landsliðinu aflétt en hann hættir samt KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli Bayern lenti óvænt undir í fyrstu umferð bikarsins Elías Rafn hélt hreinu og kom Midtjylland á toppinn Cecilía Rán tryggði Inter í Meistaradeildina Arna og Fanney áfram í Evrópubikarnum Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir: ,,Hleyptum óþarfa stressi í leikinn” Guðni Eiríksson: ,,Við spilum fyrir þetta fólk og munum alltaf gera það” „Eins og þeir hafi bara engan áhuga á að vera þarna“ Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Uppgjörið: FH-Apollon 0-1 | Evrópudraumur Hafnfirðinga heldur áfram Uppgjörið: Csíkszereda - Breiðablik 0-1 | Blikar áfram í Evrópu Draumurinn að rætast Liverpool fékk nýjan markvörð Allt teymi Heimis framlengir Sjá meira