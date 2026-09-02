Tvær líkamsárásir í miðbæ í nótt Lovísa Arnardóttir skrifar 2. september 2026 06:06 Fangaklefar á lögreglustöðinni á Hverfisgötu. Vísir/Vilhelm Tvær líkamsárásir í miðbænum í Reykjavík eru til rannsóknar hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina. Í dagbók lögreglu kemur fram að hvorug þeirra teljist meiriháttar. Átta gistu í fangageymslu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í nótt og voru alls bókuð 54 mál í kerfið þeirra á milli klukkan 17 og fimm í morgun. Í dagbók kemur fram að lögregla hafði afskipti af töluverðum fjölda ökumanna vegna gruns um akstur undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna. Til vandræða á hóteli Í dagbók kemur einnig fram að lögreglumenn á stöð 3, í Breiðholti og Kópavogi, hafi haft afskipti af manni sem var til vandræða á hóteli. Hann var kærður fyrir brot á lögreglusamþykkt. Hjá lögreglustöð 4, í Grafarvogi-Mosfellsbæ-Árbæ, var tilkynnt um þjófnað í verslun. Fram kemur í dagbók að ekki hafi verið hægt að leysa málið á vettvangi og að það sé í ferli hjá rannsóknardeild. Lögreglumál Reykjavík Kópavogur Mest lesið Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Innlent „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Innlent Munu verja hagsmuni sína á norðurslóðum „með öllum ráðum“ Erlent Kynna úrræði sem eigi að liðka fyrir kjarasamningum Innlent Hálft ár fyrir ræktun á þriðja hundrað kannabisplantna Innlent Minningarstundir vegna andlátanna Innlent Ætli að leggja áherslu á bókun 35 Innlent Viðreisn tapar fylgi Innlent Mátti ekki gefa blóð í gær en gerði það í dag Innlent Fleiri bílar á vettvangi og hraðakstur til skoðunar Innlent Fleiri fréttir Hálft ár fyrir ræktun á þriðja hundrað kannabisplantna Kynna úrræði sem eigi að liðka fyrir kjarasamningum „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Allir níu áfram í haldi Mátti ekki gefa blóð í gær en gerði það í dag Staðan hafi ekki verið betri á þessari öld Halla verður viðstödd útför Haraldar Ætli að leggja áherslu á bókun 35 Viðreisn tapar fylgi Sigríður Þorvaldsdóttir látin Hópuppsögn á sviði heilsu- og líkamsræktar Minningarstundir vegna andlátanna Þorgerður sinnir starfi sveitarstjóra í eitt ár Andarnefja í andarslitrunum á Djúpavogi Báðar fylkingar eyddu milljónum í samfélagsmiðlaauglýsingar Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Byrjað að leggja Borgarlínu við Nauthólsveg Svekktir og reiðir stjórnendur komu saman við Ráðhúsið Komugjald lagt á: „Þetta er auðvitað ekkert annað en skattlagning“ SÁÁ missir forstjóra og yfirlækni Norðausturland fær loks langþráðan veg Tjón vegna skemmdarverka hlaupi á milljónum Rætt við vitni að banaslysinu og eldri borgarar ósáttir með skattahækkun Fleiri bílar á vettvangi og hraðakstur til skoðunar Rún frá Veitum til Þorgerðar Katrínar Einn fluttur á slysadeild eftir eld í Holtagörðum Hlaup af þessari stærðargráðu vel þekkt í Múlakvísl Kviknaði í jeppa á Reykjanesbraut Leggja til að Evrópusambandsumsóknin verði formlega dregin til baka Segir af og frá að hann hafi veitt stórfé í Brexit-baráttuna Sjá meira