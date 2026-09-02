Innlent

Tvær líkams­á­rásir í mið­bæ í nótt

Lovísa Arnardóttir skrifar
Fangaklefar á lögreglustöðinni á Hverfisgötu. 
Fangaklefar á lögreglustöðinni á Hverfisgötu.  Vísir/Vilhelm

Tvær líkamsárásir í miðbænum í Reykjavík eru til rannsóknar hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina. Í dagbók lögreglu kemur fram að hvorug þeirra teljist meiriháttar.

Átta gistu í fangageymslu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í nótt og voru alls bókuð 54 mál í kerfið þeirra á milli klukkan 17 og fimm í morgun.

Í dagbók kemur fram að lögregla hafði afskipti af töluverðum fjölda ökumanna vegna gruns um akstur undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna.

Til vandræða á hóteli

Í dagbók kemur einnig fram að lögreglumenn á stöð 3, í Breiðholti og Kópavogi, hafi haft afskipti af manni sem var til vandræða á hóteli. Hann var kærður fyrir brot á lögreglusamþykkt.

Hjá lögreglustöð 4, í Grafarvogi-Mosfellsbæ-Árbæ, var tilkynnt um þjófnað í verslun. Fram kemur í dagbók að ekki hafi verið hægt að leysa málið á vettvangi og að það sé í ferli hjá rannsóknardeild.

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