Gæsluvarðhald yfir öllum níu sakborningunum í Straumsvíkurmálinu svokallaða hefur verið framlengt á ný. Allir þurfa því að dúsa í haldi í rúmar sex vikur til viðbótar.
Þetta kemur fram í umfjöllun Rúv. Héraðsdómur Reykjaness framlengdi gæsluvarðhaldið í dag til 17. september. Þegar sá dagur er runninn upp verða komnar tólf vikur frá því að mennirnir voru upphaflega úrskurðaðir í gæsluvarðhald og því þarf að vera búið að gefa út ákæru.
Mennirnir níu eru grunaðir um að hafa flutt inn 108 kíló af kókaíni með skipi sem siglir undir maltneskum fána. Það er mesta magn sem lögreglan hér á landi hefur haldlagt í einni sendingu. Skipið kom frá Brasilíu og um borð voru vörur fyrir álverið í Straumsvík en fíkniefnunum var komið fyrir í sjókistu skipsins.
Þrír mannanna eru íslenskir ríkisborgarar og eru þeir flestir á fimmtugsaldri. Sá yngsti í hópnum er um þrítugt og sá elsti á sextugsaldri.