Mátti ekki gefa blóð í gær en gerði það í dag

1. september 2026 fer í sögubækurnar sem dagurinn sem samkynhneigðir karlmenn máttu í fyrsta sinn gefa blóð á Íslandi. Bjarni Snæbjörnsson leikari fagnaði þessum áfanga með ferð í Blóðbankann og leyfði fréttastofu að fylgjast með.
Fyrir 25 árum skrifaði Bjarni Snæbjörnsson, þá háskólanemi og í dag leikari, þessa grein í Morgunblaðið. Þar lýsti hann reiði sinni yfir því að hafa verið vísað á dyr þegar hann reyndi að gefa blóð í Blóðbankanum. Hommar máttu ekki gefa blóð þar sem þeir væru í áhættuhópi vegna kynsjúkdóma.
Lítið breyttist næstu árin, þar til í dag. Í fyrsta sinn mega karlar sem hafa stundað kynlíf með öðrum körlum gefa blóð. Og af því tilefni skellti Bjarni sér í sína aðra ferð ævinnar í Blóðbankann.
Í klippunni hér fyrir neðan má sjá klippt innslag úr heimsókninni.
„Það er magnað að við hommarnir höfum aldrei nokkurn tímann mátt þetta. Ég er glaður og stoltur en ég veit að þetta hefur tekið langan tíma,“ segir Bjarni.
„Mér finnst mikilvægt að flestir sem geta, gefi blóð. Þess vegna er ég kominn á fyrsta degi sem ég, það er svo asnalegt að segja það... sem ég má gefa blóð. Orðinn 48 ára gamall.“
Í klippunni fyrir ofan má sjá hvernig ferlið er og ákváðu fréttamaður og Bjarni að hittast þegar hann fær úr blóðprufunni og gefa blóð saman.