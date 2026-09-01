Innlent

Tjón vegna skemmdarverka hlaupi á milljónum

Lovísa Arnardóttir skrifar
Hjálmar les ekkert í þessi skilaboð en vill finna þá sem standa fyrir skemmdarverkunum.
Hjálmar les ekkert í þessi skilaboð en vill finna þá sem standa fyrir skemmdarverkunum. Aðsend

Skemmdarverk voru unnin á gröfum og öðrum vinnuvélum í eigu verktakafyrirtækisins G. Hjálmarsson á Akureyri. Fyrirtækið hefur verið við vinnu í nýju Móahverfi í um fjögur ár. Eigandi segir tjónið hlaupa á milljónum. Spreyjað hafi verið með olíulakki og heilspreyja þurfi vélarnar upp á nýtt og merkja þær.

„Við erum að vinna þarna að uppfyllingu Móahverfis, uppbyggingu á nýju íbúðahverfi, og erum búin að vera þarna og erum í öðrum áfanga hverfisins og erum búin að vera þarna í á fjórða ár, í sátt og samlyndi við íbúa,“ segir Hjálmar Guðmundsson, einn eigenda fyrirtækisins.

Móahverfi er nýtt íbúðahverfi í norðvesturhluta Akureyrar þar sem gert er ráð fyrir að byggðar verði allt að 1.100 íbúðir á næstu árum.

„Ég skil ekki alveg hvert þjóðfélagið er að fara með þetta,“ segir hann og að undanfarið hafi verið brotist inn hjá byggingafyrirtækjum á svæðinu og það virðist einbeittur brotaviljinn. Þetta sé alltaf gert seint á kvöldin eða að nóttu til.

Hér stendur á hliðinni öfund. Aðsend

Hann segir menn hafa verið við vinnu allt til 23 í gærkvöldi og hafi svo verið mættir aftur klukkan sjö í morgun og því ljóst að skemmdarverkin hafi verið unnin á milli þess tíma. Hann segir lögregluna hafa verið kallaða til strax í morgun og aðilar frá tryggingafélaginu til að meta tjónið.

Hann segir unnið að því að fá myndefni úr myndavélum í næsta nágrenni og vonar að þar verði hægt að fá einhverjar vísbendingar um hverjir standa að skemmdarverkunum.

Skemmdarverk voru unnin á fjölda vinnuvéla á svæðinu. Aðsend

Les ekkert í skilaboðin

Á myndum sem Hjálmar deildi af skemmdarverkunum má sjá að með olíulakkinu hefur verið skrifað „öfund“ og „aumingi“ á einhverjar vélanna. Hann segist ekkert lesa í þessi skilaboð heldur einbeiti sér að því að finna þá eða þau sem voru að verki.

„Ég horfi bara á þetta og að reyna að finna þessa aðila.“

Hann segir skemmdirnar verulegar. Starfsmenn hafi reynt að ná spreyinu af en það virðist sem þau hafi notað olíulakk og það sé erfitt að ná því af. Tækin virki en það liggi fyrir að þau þurfi að fara í heilsprautun á ný og merkingu. 

Hann segir allt stopp á framkvæmdasvæðinu eins og er en þeir sjái fram á að geta hafið störf að nýju eftir hádegi.

Vinnan hefur verið stopp á meðan lögregla og tryggingarfélag vinnur á vettvangi. Aðsend

Þurfi að tryggja öryggi í nýju hverfi

Hann segir augljóslega þörf á að bæta öryggi í þessu nýja hverfi. Fólk sé byrjað að flytja inn í hús og börn að labba í skólann á morgnana. Það standi til að setja upp myndavélar.

„Ég vil að bæjarbúar búi við meira öryggi en þetta. Við erum farin að búa við eitthvað annað þjóðfélag en maður er vanur, við höfum sloppið vel í egnum árin, verktakar og aðrir, það er einhver herferð.“

Eignaspjöll og rannsókn á frumstigi

Samkvæmt upplýsingum frá Lögreglunni á Norðurlandi eystra er rannsókn í gangi en á frumstigi. Enn er unnið að því að afla upplýsinga og gagna.

Lögreglumál Akureyri

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