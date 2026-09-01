Innlent

Sinntu hávaðatilkynningum í heima­húsum

Lovísa Arnardóttir skrifar
Lögreglan sinnti fjölda verkefna víða um borg í gær.
Lögreglan sinnti fjölda verkefna víða um borg í gær. Vísir/Vilhelm

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var tilkynnt um rafhlaupahjólaslys í Árbæ í gær. Í dagbók lögreglu kemur fram að ökumaður, líklega ökumaður rafhlaupahjólsins, hafi verið fluttur á slysadeild til aðhlynningar.

Í dagbók kemur einnig fram að tilkynnt hafi verið um ungmenni að skjóta upp flugeldum í Breiðholti og að lögreglumenn hafi sinnt nokkrum hávaðatilkynningum í heimahúsum í gærkvöldi.

Þá er einnig greint frá því að lögregla hafi haft afskipti af ökumönnum víða um höfuðborgarsvæðið vegna hefðbundinna brota á aksturslögum.

Lögreglumál Reykjavík

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