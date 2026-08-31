Utanríkisráðherra þykir afleitt að síðasti kvöldfréttatími Sýnar verði sýndur í kvöld. Dapurlegt sé að fjölmiðlaumhverfi verði þrengra en áður þekktist. Formaður Miðflokksins hefur áhyggjur af því að vald Ríkisútvarpsins á fjölmiðlamarkaði aukist enn við breytingarnar.
Líkt og greint var frá í morgun hefur stjórn Sýnar ákveðið að hætta útsendingu kvöldfrétta eftir fréttatímann í kvöld.
Berghildur Erla Bernharðsdóttir fréttamaður tók þau Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann Miðflokksins, tali að loknum fundi utanríkismálanefndar í morgun og spurði þau álits á tíðindunum.
„Mér finnst þetta afleitt. Mér finnst þetta mjög dapurlegt, að við séum að horfa upp á þrengra fjölmiðlaumhverfi en við höfum þekkt áður. Vissulega veit ég að aðrir miðlar Sýnar munu sinna fréttum. Það er mjög mikilvægt,“ segir Þorgerður Katrín.
Henni finnist breytingarnar dapurlegar ekki síst vegna þess að við lifum nú á tímum sem einkennist af mikilli upplýsingaóreiðu.
„Þá þurfum við sjálfstæða upplýsta fjölmiðla og ég vona að þessu verði bara beint í þá ákveðinn farveg innan Sýnar af því að með Sýn þá höfum við haft feikilega öfluga fjölmiðlamenn og blaðamenn sem hafa sinnt starfi sínu afar vel. Bara í lokin þá vil ég segja takk kærlega fólk á Sýn. Takk Sýn fyrir ykkar starf.“
Sigmundur Davíð slær á sömu strengi og segist hálfmiður sín yfir tíðindunum.
„Þetta er ekki gott fyrir lýðræðislega umræðu á Íslandi, að það verði bara í rauninni ein sjónvarpsstöð eftir með fréttir. Ástand sem við höfum ekki búið við hér í áratugi. Ég hef áhyggjur af því af ýmsum ástæðum. Þetta mun auka enn á vald Ríkisútvarpsins gagnvart samkeppnisaðilum, enn styrkja stöðu þess gagnvart öllum hinum miðlunum og þar með setja þá í enn meiri vörn. Þannig að það er mjög margt við þetta sem veldur mér áhyggjum og mér finnst þetta afskaplega leiðinlegt.“
Sýn hefur ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta frá og með 1. september 2026. Síðasti sjónvarpsfréttatíminn verður sendur út í kvöld á Sýn. Breytingarnar hafa í för með sér uppsagnir.