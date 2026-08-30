Innlent

Banda­ríkin virði full­valda á­kvörðun þjóðarinnar

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Bandaríska sendiráðið á Íslandi stendur við Engjateig.
Bandaríska sendiráðið á Íslandi stendur við Engjateig. Vísir/Vilhelm

Bandarísk stjórnvöld segja Ísland áfram mikilvægan bandamann innan Atlantshafsbandalagsins og að Bandaríkin virði niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar og fullvalda ákvörðun þjóðarinnar.

Þetta kemur fram í yfirlýsingu Thomas Pigott talsmanns fyrir hönd bandaríska utanríkisráðuneytisins.

„Við treystum því að Ísland verði áfram öflugur og dýrmætur bandamaður innan Atlantshafsbandalagsins og náinn samstarfsaðili Bandaríkjanna og Evrópu,“ segir Thomas.

„Við hlökkum til að styrkja samstarf okkar við Ísland á öllum sviðum, þar á meðal á sviði öryggis-, orku- og nýsköpunarmála, sem og efnahagsleg og menningarleg tengsl, til að vinna áfram að sameiginlegri framtíðarsýn okkar um frið og velmegun.“

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