Sveitarstjórn Fljótsdalshrepps kallar á ráðherra að þrýsta á tafarlausar úrbætur á fjarskiptakerfinu. Alvarlegt vinnuslys varð á bæ í dalnum og ekki tókst að ná sambandi við neyðarlínuna.
Alvarlegt vinnuslys varð á Brekkugerði í Fljótsdal 4. ágúst síðastliðinn þar sem maður fótbrotnaði þegar hestur féll á hann. Sá sem reyndi fyrst að hringja í neyðarlínuna náði ekki í gegn, það heppnaðist þeim sem hringdi næst en þegar neyðarlínan reyndi að hringja til baka í hann tókst það ekki.
Fram kemur í umfjöllun Austurfréttar um málið að slysið hafi orðið örfáum dögum eftir að miðillinn fjallaði um lokun 2G og 3G-fjarsímakerfanna. Farsímanotendur um allan fjórðunginn hafi þar haft orð á því að símasamband hefði versnað.
Í bókun sveitarstjórnar Fljótsdalshrepp frá síðasta fundi sveitarstjórnar er þungum áhyggjum lýst af stöðu fjarskipta á Austurlandi, að því er fram kemur í umfjöllun Austurfréttar.
Vitnað er þar til gagnrýni Neyðarlínunnar um að ekki ætti að fara of geyst í lokunina og því beint til dómsmálaráðherra og innviðaráðherra að þeir þrýsti á um tafarlausar úrbætur.
Sveitarstjórnin minnir þó á að ákvörðun um lokunina hafi verið tekin af stjórnendum farsímafyrirtækjanna og þeir skuldi skýringar á því hvers vegna hafi legið á henni, þrátt fyrir upplýsingar um að hún gæti raskað öryggi íbúa.
Sveitarstjórnin skorar því á umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis að kalla forstjóra og stjórnarformenn fjarskiptafyrirtækjanna á opinn fund þar sem þeir útskýri ákvarðanir sínar og meti í kjölfarið hvort þörf sé á nýjum lagagreinum í fjarskiptalögum sem tryggja öryggi íbúa og færa auknar skyldur á símafyrirtækin.