Kjörsókn í þjóðaratkvæðagreiðslunni í gær var 82,6 prósent. Það er mesta þátttaka í þjóðaratkvæðagreiðslu í sögu lýðveldisins. Aðeins í atkvæðagreiðslunni um lýðveldisstofnunina sjálfa var þátttakan meiri en þá kusu rúm 98 prósent þjóðarinnar.
Samkvæmt tilkynningu frá Landskjörstjórn hafa talningarskýrslur borist frá öllum yfirkjörstjórnum kjördæma.
Fjöldi kjósenda á kjörskrá var 272.591 og greidd voru 225.031 atkvæði. Kjörsókn nam því 82,6 prósentum eins og fyrr segist.
Auðir seðlar voru 897 og ógildir seðlar voru 755. Fundur landskjörstjórnar þar sem úrskurðað verður um gildi ágreiningsatkvæða og úrslitum atkvæðagreiðslunnar lýst, sbr. 120. gr. kosningalaga verður auglýstur síðar.
Vakin er athygli á því að úrskurður landskjörstjórnar kann að hafa áhrif á endanlegan fjölda gildra atkvæða.