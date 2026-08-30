Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrrverandi þingmaður og ráðherra, er farin að slá sér upp með Jónasi A. Aðalsteinssyni húðlækni. Þau mættu saman í brúðkaup Margrétar Bjarnadóttur og Ísaks Ernis Kristinssonar sem gengu í það heilaga í Skálholti í gær.
Manhattan-eyja í New York er meðal þess sem sameinar þau Áslaugu Örnu og Jónas. Áslaug hélt vestur um haf sumarið 2025 til að leggja stund á meistaranám í alþjóðlegri opinberri stjórnsýslu við hinn virta Columbia University. Jónas var búsettur vestan hafs þar sem hann var í sérnámi í húðmeinafræði við Mount Sinai-háskólasjúkrahúsið í New York.
Þann 1. september 2025 var tilkynnt að Jónas hefði tekið að sér stöðu yfirlæknis húð- og kynsjúkdóma á Landspítalanum og varð um leið prófessor við læknadeild Háskóla Íslands.
Móðir Jónasar er Ásdís Halla Bragadóttir. Í tíð Áslaugar sem háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, réði hún Ásdísi Höllu sem verkefnastjóra og var svo tilkynnt að hún yrði tímabundið sett ráðuneytisstjóri.
Umboðsmaður Alþingis komst hins vegar að því að Áslaugu hefði verið óheimilt að setja Ásdísi Höllu sem ráðuneytisstjóra án auglýsingar.
Það er óhætt að segja að Áslaug Arna standi á tímamótum. Hún fór í leyfi frá þingstörfum til að sinna náminu í New York og ákvað svo í byrjun sumars að kveðja Alþingi. Hún hafði þá verið þingmaður Sjálfstæðisflokksins í áratug. Nýlega réð hún sig til íslenska tölvuleikjafyrirtækisins Fenris Creations, áður CCP, og verður starfsmaður á skrifstofu fyrirtækisins í London.