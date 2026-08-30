Það er óhætt að segja að fólk sem mætti í Kolaportið til að fagna lýðræðinu með Áfram Ísland hreyfingunni og þeim sem kusu nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni hafi skemmt sér vel.
Kanónurnar streymdu í hús en sömuleiðis fólk á öllum aldri sem vildi taka þátt í gleðinni. Kjartan Gunnarsson, Sigríður Snævarr, Halldór Benjamín, Sigmundur Davíð, Guðrún Hafsteins, Snorri Másson, Lilja Alfreðs, Einar Þorsteins, Milla Magnúsdóttir og Samúel Guðmundsson sem sló í gegn í þætti Piers Morgan á dögunum.
Anton Brink ljósmyndari Vísis hefur verið að mynda stemmninguna í Kolaportinu og hér að neðan má sjá brot af því besta.