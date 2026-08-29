Lífið

Kjós­endur á loka­sprettinum: „Ég bara gleymdi þessu“

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
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Samsett

Bjarki Sigurðsson var staddur í bæði Ráðhúsinu í Reykjavík og fyrir utan Hagaskóla í Vesturbæ rétt upp úr klukkan níu og ræddi við kjósendur á lokasprettinum en síðustu kjörstöðum var lokað klukkan tíu í kvöld. Sumir gleymdu sér en aðrir nutu veðurblíðu dagsins. Flestir kjósendur voru sammála um að það hefði ekki tekið þá langan tíma að gera upp hug sinn.

Þú ert að kjósa hérna rétt eftir klukkan níu, hvers vegna kýstu svona seint?

„Ég var bara mjög upptekin. Ég gleymdi mér smá en ákvað að koma,“ segir einn kjósandi í Ráðhúsinu.

Sumir létu innsæið ráða för.SÝN

Henni hafi ekki þótt erfitt að gera upp hug sinn og lét innsæið ráða för. 

Hvað var það sem fékk þig til að gera upp hug þinn?

„Ég fylgdist mjög mikið með alls konar þingmönnum og umræðum og lokaútkoman var að hlusta á það sem innsæið sagði mér að treysti,“ segir hún.

Flestallir í kringum hana hafi greitt atkvæði í dag.

Naut dagsins í sólinni

Hvers vegna kýstu svona seint?

„Ég bý rétt hjá. Ég tók daginn í sól og blíðu eins og gengur og gerist. Við fáum ekki of marga daga þannig ég ákvað að njóta hans á svölunum og svo rölta í rólegheitunum,“ segir annar kjósandi í Ráðhúsinu.

Varstu lengi að gera upp hug þinn fyrir atkvæðagreiðsluna?

„Nei, ég myndi ekki segja það. Ég er búin að vera að möndla þetta með mér í rólegheitunum í einhvern tíma. Leyfa því að koma upp sem kemur upp. Það breytti ekki mikið afstöðunni en verður forvitnilegt að sjá.“

Kjósendur sem Bjarki Sigurðsson fréttamaður ræddi við voru flestir sammála að ekki hafi tekið þau langan tíma að gera upp hug sinn. SÝN

Aðspurð hvort hún vilji deila skoðun sinni segir hún:

„Mér finnst þetta svo viðkvæmt. Ég sé að báðar kosningamiðstöðvarnar eru í götunni minni. Mér finnst þetta of stutt á milli. Miðað við hvað hitinn virðist vera mikill. En ég vona að þetta fari allt friðsamlega fram í kvöld og verði allt notalegt.“

Hvað var það sem fékk þig til að gera upp hug þinn?

„Ég var mest að líta til næstu kynslóðar. Flest á mínum aldri erum búin að koma okkur haganlega fyrir og mér var meira hugsað til þeirra en margra annarra.

Aðrir gleymdu sér

Hvers vegna kýstu svona seint?

„Ég bara gleymdi þessu,“ segir einn kjósandi í Vesturbæ Reykjavíkur. 

Þessi gleymdi sér en rauk samt sem áður af stað og skilaði sínu atkvæði í kassann. SÝN

Hvers varstu mest að líta til þegar þú varst að ákveða þig?

„Ég hugsaði bara: Ég treysti ekki Evrópusambandinu,“ segir hann.

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