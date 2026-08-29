Bjarki Sigurðsson var staddur í bæði Ráðhúsinu í Reykjavík og fyrir utan Hagaskóla í Vesturbæ rétt upp úr klukkan níu og ræddi við kjósendur á lokasprettinum en síðustu kjörstöðum var lokað klukkan tíu í kvöld. Sumir gleymdu sér en aðrir nutu veðurblíðu dagsins. Flestir kjósendur voru sammála um að það hefði ekki tekið þá langan tíma að gera upp hug sinn.
Þú ert að kjósa hérna rétt eftir klukkan níu, hvers vegna kýstu svona seint?
„Ég var bara mjög upptekin. Ég gleymdi mér smá en ákvað að koma,“ segir einn kjósandi í Ráðhúsinu.
Henni hafi ekki þótt erfitt að gera upp hug sinn og lét innsæið ráða för.
Hvað var það sem fékk þig til að gera upp hug þinn?
„Ég fylgdist mjög mikið með alls konar þingmönnum og umræðum og lokaútkoman var að hlusta á það sem innsæið sagði mér að treysti,“ segir hún.
Flestallir í kringum hana hafi greitt atkvæði í dag.
Hvers vegna kýstu svona seint?
„Ég bý rétt hjá. Ég tók daginn í sól og blíðu eins og gengur og gerist. Við fáum ekki of marga daga þannig ég ákvað að njóta hans á svölunum og svo rölta í rólegheitunum,“ segir annar kjósandi í Ráðhúsinu.
Varstu lengi að gera upp hug þinn fyrir atkvæðagreiðsluna?
„Nei, ég myndi ekki segja það. Ég er búin að vera að möndla þetta með mér í rólegheitunum í einhvern tíma. Leyfa því að koma upp sem kemur upp. Það breytti ekki mikið afstöðunni en verður forvitnilegt að sjá.“
Aðspurð hvort hún vilji deila skoðun sinni segir hún:
„Mér finnst þetta svo viðkvæmt. Ég sé að báðar kosningamiðstöðvarnar eru í götunni minni. Mér finnst þetta of stutt á milli. Miðað við hvað hitinn virðist vera mikill. En ég vona að þetta fari allt friðsamlega fram í kvöld og verði allt notalegt.“
„Ég var mest að líta til næstu kynslóðar. Flest á mínum aldri erum búin að koma okkur haganlega fyrir og mér var meira hugsað til þeirra en margra annarra.
„Ég bara gleymdi þessu,“ segir einn kjósandi í Vesturbæ Reykjavíkur.
Hvers varstu mest að líta til þegar þú varst að ákveða þig?
„Ég hugsaði bara: Ég treysti ekki Evrópusambandinu,“ segir hann.