Dorrit Moussaieff, fyrrum forsetafrú Íslands, segist hafa orðið fyrir því óláni að vera hökkuð. Á síma hennar bíða nú skilaboð um að síminn sé læstur.
Dorrit greinir frá þessu í færslu á Instagram-reikningi sínum. Hún virðist þó að einhverju leyti vera björgum boðin en tilkynningunni fylgir ábending um að hringja í hinn síma Dorritar til að ná í hana eða að senda henni tölvupóst.
Dorrit skrifaði í gær skoðanagrein inn á Vísi þar sem hún virðist hvetja kjósendur til þess að velja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni.
Dorrit sagðist í kjölfar skoðanagreinarinnar, í samtali við fréttastofu, sjálf ekki eiga kost á því að greiða atkvæði þar sem hún hafi ekki verið stödd hérlendis allan þann tíma sem opið hafi verið fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar.
Ólafur Ragnar Grímsson, eiginmaður hennar sem hún stendur í skilnaðarferli við, hefur á sama tíma verið eitt af mest áberandi andlitum nei-hliðar baráttunnar.