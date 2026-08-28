Allir þeir sem fréttastofa ræddi við á förnum vegi í dag voru sammála um að umræðan fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna hefði ekki verið nægilega málefnaleg og erfitt að treysta á réttar upplýsingar. Flestir voru þó búnir að gera upp hug sinn.
Finnst þér þú hafa fengið nægar upplýsingar til að geta myndað þér skoðun?
„Nei ég get ekki alveg sagt það. Báðar hliðar eru meira að rífast en margt annað þannig ég geri ráð fyrir að ég komi til með að skila auðum seðli á morgun, mæti engu að síður á kjörstað,“ sagði Garðar Hólm.
Hvernig finnst ykkur umræðan hafa verið í aðdraganda þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu, hefur hún verið málefnaleg eða mikið um upplýsingaóreiðu?
„Bæði og, þetta er hápólitískt,“ segir Sigríður.
„Mér finnst hún bara ruglingsleg, mjög ruglingsleg. Og erfitt fyrir fólk sem er ekki búið að taka ákvörðun er örugglega mjög erfitt að ákveða sig út af þessum áróðri sem er í gangi. Mjög óákveðnir margir í kringum okkur, þetta er að rugla það svolítið,“ segir Steinþór Steinþórsson.
„Hún er bara á svo lágu plani og hundléleg. Ég er orðinn brjálaður í skapinu að hlusta á þetta, þetta er svo lélegt. Fólk í landinu hefur sjálfstæða ákvörðun um að kjósa já eða nei og það á bara að leyfa fólki að ákveða það í friði,“ segir Rafn.
Þannig hún hefði getað verið málefnalegri? „Miklu, þetta er bara lélegt.“
„Ég hef ekki fylgst mikið með en það hefur verið mikill hávaði og mörgu haldið fram sem kannski þolir ekki nánari skoðun,“ segir Einar Haukur.
„Mér finnst þetta allt eitthvað svo dauflegt og erfitt að greina á milli. Svo segi ég eins og fólk sagði í gamla daga: Það er sami rassinn undir þeim öllum,“ segir Pétur Ingólfsson.