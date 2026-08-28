Innlent

Missti öxi sem hann hafði inni á sér og var hand­tekinn

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Það kemur ekki fram hvers konar exi var um að ræða.
Það kemur ekki fram hvers konar exi var um að ræða. Getty

Þegar lögregla hafði afskipti af manni í Hlíðahverfi missti hann exi sem hann var með innanklæða. Hann hefur verið kærður fyrir vopnaburð.

Þetta er á meðal þess sem fram kemur í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í dag. Miðsvæðis í Reykjavík var talsvert um að lögregla þyrfti að hafa afskipti af ökumönnum vegna hraða eða aksturs án tilskilinna leyfa.

Í umdæmi lögreglustöðvar tvö sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði, Garðabæ og á Álftanesi kom lögregla á vettvang þar sem bíl hafði verið ekið á ökumann rafhlaupahjóls. Að því er fram kemur í dagbók lögreglu er líðan hins síðarnefnda óþekkt.

Lögreglumál

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