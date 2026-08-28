Þegar lögregla hafði afskipti af manni í Hlíðahverfi missti hann exi sem hann var með innanklæða. Hann hefur verið kærður fyrir vopnaburð.
Þetta er á meðal þess sem fram kemur í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í dag. Miðsvæðis í Reykjavík var talsvert um að lögregla þyrfti að hafa afskipti af ökumönnum vegna hraða eða aksturs án tilskilinna leyfa.
Í umdæmi lögreglustöðvar tvö sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði, Garðabæ og á Álftanesi kom lögregla á vettvang þar sem bíl hafði verið ekið á ökumann rafhlaupahjóls. Að því er fram kemur í dagbók lögreglu er líðan hins síðarnefnda óþekkt.