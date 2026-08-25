Saka Svíþjóðardemókrata um að „pissa í eigið tjald“

Sprunga er komin í hægriblokkina í Svíþjóð sem stendur höllum fæti fyrir þingkosningar í næsta mánuði. Leiðtogi Svíþjóðardemókrata hvatti fólks til þess að kjósa ekki samstarfsflokkinn Frjálslynda en ráðherra þeirra sakar hann á móti um að „pissa í eigið tjald“.
Borgaralegu flokkarnir sem sitja nú í ríkisstjórn eiga undir högg að sækja í skoðanakönnunum fyrir þingkosningar sem fara fram 13. september. Verst stendur flokkur Frjálslyndra sem gæti fengið innan við tvö prósent atkvæða, röngu megin við fjögurra prósenta þröskuldinn sem flokkar þurfa að komast yfir til þess að fá kjörna þingmenn.
Yfirvofandi afhroð Frjálslyndra var tilefni þess að Jimmie Åkesson, leiðtogi Svíþjóðardemókrata, lýsti þeirri skoðun að stuðningsfólk borgaralegu flokkanna ættu að kjósa aðra flokka en Frjálslynda ef þeir næðu ekki 3,5 prósentum í könnunum fyrir kjördag.
Sérstaklega ættu stuðningsmenn Svíþjóðardemókrata ekki að kjósa Frjálslynda taktískt. Þeir væru sá flokkur innan hægriblokkarinn sem stæði Svíþjóðardemókrötum fjærst og að hann hefði verið þeim þrándur í götu á kjörtímabilinu.
„Ég lít á flokkana sem pólitíska andstæðinga hugmyndafræðilega. Svíþjóðardemókratar og Frjálslyndir eru á öndverðum meiði um til dæmis Evrópusambandið, evruna sem gjaldmiðil Svíþjóðar, loftslagsstefnu og þróunaraðstoð Svíþjóðar,“ skrifaði Åkesson á samfélagsmiðli.
Ummæli Åkesson féllu í grýttan jarðveg hjá Simonu Mohamsson, leiðtoga Frjálslyndra. Hún sagðist ekki ætla að ganga svo langt að kalla Åkesson „kvisling“ líkt og flokksbróðir hans kallaði leiðtoga Jafnaðarmanna fyrr í þessum mánuði.
Velti hún fyrir sér hvers vegna hann beindi ekki spjótum sínum að vinstri vængnum og þeim „glundroða“ sem skapaðist ef henn bæri sigur úr býtum í kosningunum.
„Við ættum að einbeita okkur að andstæðingum okkar og ekki pissa í okkar eigið tjald,“ sagði Romina Pourmokhtari, loftslags- og umhverfisráðherra úr röðum Frjálslyndra.
Litlir kærleikar voru lengi á milli Frjálslyndra og Svíþjóðardemókrata. Mohamsson, sem tók við forystu í flokki sínum í fyrra, lýsti þeim síðarnefndu sem rasistaflokki með rætur í nýnasisma og að hún gæti aldrei hugsað sér að vinna með þeim þegar hún var yngri. Mohamsson er af palestínskum og líbönskum ættum.
Það kom ekki í veg fyrir að Mohamsson tæki sæti í minnihlutastjórn borgaraflokkanna sem Svíþjóðardemókratar vörðu falli á þessu kjörtímabili. Féllust þau Mohamsson og Åkesson jafnvel í faðma, að því er kemur fram í umfjöllun danska ríkisútvarpsins.
Flokkarnir höfðu þegar ákveðið að Svíþjóðardemókratar yrðu teknir inn í ríkisstjórn ef þeir færu með sigur af hólmi í haust. Auk Frjálslyndra og Svíþjóðardemókrata mynda Kristilegir demókratar og Moderaterna, flokkur Ulfs Kristersson forsætisráðherra, hægriblokkina.