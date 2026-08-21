Dómsmálaráðherra hefur skipað Kristínu Þórðardóttur í nýtt embætti sýslumanns. Hún á að byrja að undirbúa sameningu allra sýslumannsembætta landsins í eitt sem tekur gildi um áramótin.
Kristín hefur verið sýslumaður á Suðurlandi undanfarin níu ár og settur sýslumaður í Vestmannaeyjum frá 2023. Hún var ein sjö umsækjenda um embættið þegar það var auglýst í mars. Sérstök hæfnisnefnd valdi tvo umsækjendur sem voru metnir hæfastir.
Níu sýslumannsembætti verða sameinuð í eitt þegar frumvarp dómsmálaráðherra sem var samþykkt á þingi í febrúar tekur gildi 1. janúar. Landið allt verður þá eitt umdæmi með starfsstöðvar um allt land.
Auk sýslumannsstarfanna hefur Kristín verið formaður Sýslumannaráðs frá árinu 2018, að því er segir í tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu.
Hún lauk kandídatsprófi frá lagadeild Háskóla Íslands árið 2006. Árið 2025 lauk hún stjórnunarnámi frá Said Business School við University of Oxford. Þá hefur hún hefur lagt stund á stjórnunarnám í Endurmenntun Háskóla Íslands og Opna háskólanum.