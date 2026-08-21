Örn Guðmundsson alþjóðaviðskiptafræðingur hefur verið ráðinn í starf framkvæmdastjóra Háskóla Íslands. Hann tekur við af Guðmundi Ragnari Jónssyni sem fer á eftirlaun eftir áramót.
Háskólinn greinir frá þessu í tilkynningu. Þar segir að Örn hafi lokið Cand.oecon. prófi frá Háskóla Íslands árið 1996 og meistaragráðu í alþjóðaviðskiptum frá Copenhagen Business School árið 1998.
Framkvæmdastjóri Háskólans leiðir hluta sameiginlegrar stjórnsýslu Háskóla Íslands í umboði rektors. Hann hefur yfirumsjón með fjármálasviði, framkvæmda- og tæknisviði, mannauðssviði og upplýsingatæknisviði.
Örn hefur gegnt störfum framkvæmdastjóra, fjármálastjóra, aðstoðarframkvæmdastjóra og forstöðumanns hjá stórum skipulagsheildum, að því er fram kemur í tilkynningunni.
Örn var framkvæmdastjóri Mannvits hf. á árunum 2018-2023 og síðar framkvæmdastjóri COWI Ísland ehf. 2023-2024. Hann gegndi starfi fjármálastjóra Mannvits hf. á árunum 2015-2018 og þar áður var hann aðstoðarframkvæmdastjóri hjá Kaupþing hf. á árunum 2009-2015. Örn situr í bankaráði Landsbankans, hefur gegnt formennsku í endurskoðunarnefnd og áhættunefnd bankans og er stjórnarformaður Almenningssamgangna höfuðborgarsvæðisins ohf. sem er í eigu ríkis og sveitarfélaga.
Þá segir að hann hafi borið ábyrgð á fjárhagsáætlanagerð, fjármögnun, áhættustýringu og rekstrarlegri þróun fyrirtækja um langt árabil.
Haft er eftir Erni að það sé honum mikill heiður að ganga til liðs við Háskóla Íslands.
„Ég hlakka til að kynnast öflugu starfsfólki skólans og vinna með því að áframhaldandi þróun skólans, traustum rekstri og góðri þjónustu við háskólasamfélagið,“ er haft eftir honum.
Þá segir rektor að háskólinn sé heppin að fá Örn til liðs við sig.
„Hann tekur við af Guðmundi Ragnari Jónssyni sem fer á eftirlaun eftir áramót. Það er ómetanlegt að þeir geti starfað saman næstu mánuði enda er rekstur skólans bæði umfangsmikill og flókinn. Ég hlakka til að vinna með Erni að því að styrkja rekstur háskólans og gera góðan vinnustað enn betri,“ segir Silja Bára R. Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands, að því er fram kemur í tilkynningunni.