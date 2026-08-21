Erlendir sérfræðingar eru nú staddir hér á landi til að leggja mat á mögulegar aðgerðir til að sækja líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar upp úr sprungu í Grindavík.
Frá þessu greinir Morgunblaðið og hefur eftir Margréti Kristínu Pálsdóttur, lögreglustjóra á Suðurnesjum, að sérfræðingunum sé ætlað að gefa yfirvöldum hlutlaust álit á skýrslu verkfræðistofunnar COWI.
Það var niðurstaða skýrslunnar að vænlegast væri að láta björgunarmenn síga niður í sprunguna til leitar í stigvaxandi aðgerðum, þar sem fyrst yrði framkvæmd sjónleit og síðar mögulega ráðist í að færa efni með handafli og mögulega verkfærum.
Samkvæmt skýrslunni hefur ekki sést til Lúðvíks í sprungunni en þess er getið að hann var ekki í sýnileikafatnaði heldur lopapeysu og jarðlitum sem falla að umhverfinu. COWI mat það ekki skynsamlegt að ráðast í uppgröft eða sprengingar í sprungunni, þar sem það gæti valdið því að líkamsleifarnar færðust enn neðar.
Að sögn Margrétar verður mat erlendu sérfræðinganna fellt inn í heildstætt mat sem henni hefur verið falið að vinna. Samkvæmt Morgunblaðinu er stefnt að því að hefja viðgerðir við húsið þar sem slysið átti sér stað í haust.