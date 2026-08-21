Innlent

Er­lendir sér­fræðingar meta fýsi­leika þess að sækja líkams­leifar Lúð­víks

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Fjölskylda Lúðvíks er afar umhugað um að líkamsleifar hans verði sóttar ofan í sprunguna.
Fjölskylda Lúðvíks er afar umhugað um að líkamsleifar hans verði sóttar ofan í sprunguna. Vísir

Erlendir sérfræðingar eru nú staddir hér á landi til að leggja mat á mögulegar aðgerðir til að sækja líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar upp úr sprungu í Grindavík.

Frá þessu greinir Morgunblaðið og hefur eftir Margréti Kristínu Pálsdóttur, lögreglustjóra á Suðurnesjum, að sérfræðingunum sé ætlað að gefa yfirvöldum hlutlaust álit á skýrslu verkfræðistofunnar COWI.

Það var niðurstaða skýrslunnar að vænlegast væri að láta björgunarmenn síga niður í sprunguna til leitar í stigvaxandi aðgerðum, þar sem fyrst yrði framkvæmd sjónleit og síðar mögulega ráðist í að færa efni með handafli og mögulega verkfærum.

Samkvæmt skýrslunni hefur ekki sést til Lúðvíks í sprungunni en þess er getið að hann var ekki í sýnileikafatnaði heldur lopapeysu og jarðlitum sem falla að umhverfinu. COWI mat það ekki skynsamlegt að ráðast í uppgröft eða sprengingar í sprungunni, þar sem það gæti valdið því að líkamsleifarnar færðust enn neðar.

Að sögn Margrétar verður mat erlendu sérfræðinganna fellt inn í heildstætt mat sem henni hefur verið falið að vinna. Samkvæmt Morgunblaðinu er stefnt að því að hefja viðgerðir við húsið þar sem slysið átti sér stað í haust.

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