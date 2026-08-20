Samfylkingin mælist á ný stærsti flokkurinn á Alþingi í nýrri könnun Maskínu. Flokkurinn bætir mestu við sig milli mánaða en samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkanna stendur nánast í stað.
Samfylkingin mælist með 26,2 prósenta fylgi og bætir við sig 1,8 prósentustigum frá könnun Maskínu í júlí. Sjálfstæðisflokkurinn, sem mældist stærstur í síðasta mánuði, er skammt undan með 25,1 prósent. Fylgi flokksins eykst um 0,1 prósentustig. Munurinn á flokkunum tveimur er innan vikmarka.
Miðflokkurinn mælist þriðji með 12,7 prósenta fylgi og tapar 0,7 prósentustigum. Viðreisn fær 11,5 prósent og lækkar um 1,2 stig, mest allra flokka. Framsóknarflokkurinn bætir hins vegar við sig 1,2 prósentustigum og mælist með 7,8 prósenta fylgi. Flokkur fólksins tapar 0,7 stigum og fær 5,2 prósent.
Vinstri græn lækka einnig um 0,7 stig og mælast með 4,2 prósent. Sósíalistaflokkurinn lækkar um 0,1 stig, í 3,9 prósent, en Píratar bæta við sig 0,4 stigum og mælast með 3,5 prósent.
Þróunin er ólík hjá ríkisstjórnarflokkunum þremur. Samfylkingin bætir við sig 1,8 prósentustigum en Viðreisn tapar 1,2 stigum og Flokkur fólksins 0,7 stigum.
Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkanna lækkar því úr 43 prósentum í júlí í 42,9 prósent í ágúst. Flokkarnir fengu samanlagt 50,4 prósent atkvæða í alþingiskosningunum 2024 og hafa því tapað 7,5 prósentustigum frá kosningum.
Niðurstöður ágústmánaðar byggjast á tveimur könnunum sem gerðar voru frá 22. til 29. júlí og frá 7. til 11. ágúst. Alls tóku 3.172 svarendur afstöðu til flokka.