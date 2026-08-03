„Héðan fara allir með sól í hjarta“ Sigurgeir Þorkelsson skrifar 3. ágúst 2026 13:47 Glæsileg kaka, og mjög í anda Ungmennahreyfingarinnar. UMFÍ Á sjötta þúsund sótti um helgina Unglingalandsmót UMFÍ sem fram fór á Sauðárkróki í ár. Ný keppnisgrein í tröppuhlaupi vakti kátínu en keppt var í tuttugu greinum alls. Keppendur eru ellefu hundruð börn og ungmenni af landinu öllu. Það var Haukur Skúli Óttarsson úr Eyjafjarðarsveit sem sigraði tröppuhlaupið. Honum var svo mikið í mun að bæta tíma föður síns upp á 26 sekúndur að hann kastaði sér yfir síðustu tröppurnar. Það nægði til en Haukur kláraði sprettinn á 21,73 sekúndum. Tröppurnar sem um ræðir eru upp á Nafirnar á Sauðárkróki. Þær eru 163 talsins. Lagt hefur verið til að tröppuhlaupið verði árlegur viðburður og verði kallað heimsmeistarakeppni í greininni. Ef af verður hlýtur Haukur að vera fyrsti heimsmeistarinn í tröppuhlaupi, segir Jón Aðalsteinn Bergsveinsson kynningarfulltrúi UMFÍ. Keppt er í nokkrum greinum í frjálsum íþróttum á mótinu. UMFÍ Haukur Skúli tók virkan þátt í mótinu og var skráður í margar greinar. Hann hafði til að mynda nýlokið keppni í 800 metra hlaupi þegar hann tók tröppuhlaupið. Dæmi er um að einn þátttakandi hafi skráð sig í 18 greinar. Meðal keppnisgreina eru kökuskreytingar, badminton, utanvegahjólreiðar og frjálsar grashandbolti. Mikil ánægja meðal skipuleggjenda „Þetta gekk afburðavel, það eru allir mjög glaðir og sáttir,“ segir Ómar Bragi Stefánsson, framkvæmdastjóri mótsins, sem hefur nú skipulagt sitt síðasta mót. „Það er gott fólk og gleði í andliti barna og ungmenna stendur upp úr,“ segir Ómar sáttur, eftir tuttugu ár á vaktinni. Annar hápunktur sé fólkið sem hann hafi fengið að vinna með um land allt. Mótið fór fram á Sauðárkróki í ár en það flakkar milli staða milli ára. UMFÍ „Maður er búinn að kynnast þúsundum,“ segir Ómar. „Það er markmiðið hjá okkur, að gleðja alla og að allir fari sáttir.“ Mótið flakkar milli landshluta og meðal mótsstaða síðustu ára eru Höfn, Egilsstaðir, Selfoss og Borgarnes. Eins og gefur að skilja er nokkur samkeppni um pláss yfir verslunarmannahelgina og því ýmsir staðir sem ekki koma til greina. Þá bendir Ómar á að mótið sé vímuefnalaus fjölskylduhátíð og blandist því illa við marga aðra viðburði verslunarmannahelgarinnar. Kökuskreytingakeppnin vakti mikla gleði og kátínu. UMFÍ „Veðurspáin var ekki góð fyrir viku síðan en það rættist úr öllu,“ segir Ómar, sem var að störfum við frágang þegar blaðamaður heyrði í honum. „Hér er sól í heiði og héðan fara allir með sól í hjarta,“ segir Ómar að lokum en mótinu lauk í gærkvöldi með tónleikum, brekkusöng og flugeldasýningu. Skagafjörður Verslunarmannahelgin Mest lesið Vill skapa staðinn sem sonur hennar þurfti en fann aldrei Lífið Klukkutíma bröns getur kostað marga daga í rúminu Lífið IceGuys boða sína síðustu tónleika: Sonur Arons Can gerði allt vitlaust Tónlist Innipúki er ekki það sama og fýlupúki Lífið Krakkatía vikunnar: Hungurleikar, biskup og geirfuglinn Lífið „Við getum ekki kvartað undan veðrinu“ Lífið Big Pussy er látinn Lífið „Hélt ég myndi aldrei upplifa ást sem þessa“ Lífið Patrik hættur að gigga: „Mér líður eins og apa í búri“ Tónlist Fréttatía vikunnar: Vasaþjófar, KFC og morðhótanir Lífið Fleiri fréttir Vill skapa staðinn sem sonur hennar þurfti en fann aldrei Innipúki er ekki það sama og fýlupúki „Við getum ekki kvartað undan veðrinu“ Klukkutíma bröns getur kostað marga daga í rúminu Krakkatía vikunnar: Hungurleikar, biskup og geirfuglinn Big Pussy er látinn Fréttatía vikunnar: Vasaþjófar, KFC og morðhótanir Fiðrildi og flugeldar í maganum í Herjólfsdal Selur aflátsbréf fyrir forsjálustu syndgara helgarinnar Loðinn laumufarþegi sníkti far frá Úlfarsfelli Þjóðhátíð sett í blíðviðri í Eyjum Hættur í Jesus Christ Superstar eftir útgáfu lags til stuðnings Ísrael Ískaldur töffari, skapstór snillingur og afkastamikill vinnuþjarkur Árið sem skytturnar fjórar kvöddu Sam Smith trúlofað Halla Hrund og uglurnar þrjár Útför Megasar Gerði sátt við aðstoðarkonuna sem sakaði hann um nauðgun „Þegar við sáum kastalann var ekki aftur snúið“ Gladiator kveikti neistann við brennuna og úr varð ódauðlegt þjóðhátíðarlag Kíkti í kaffi til kanslarans Hvað veistu um… skák? „Ég hef aldrei brotið kynferðislega á neinum á ævi minni“ Madison Beer trúlofast NFL-kappa Sonurinn fékk nafnið Isaiah Ellason Fox Glen Hansard látinn eftir mótorhjólaslys Kavinsky fannst látinn á heimili sínu Fjórar konur ásaka Leto um refsiverða háttsemi í nýrri heimildarmynd Vann með fimm poppstjörnum á einni viku Sjóðheitur Patrekur Jaime með stórstjörnuteiti Sjá meira