Innlent

Leita flug­manns eftir flug­slys við Mýr­dals­jökul

Árni Sæberg skrifar
Slysið varð sunnan við Mýrdalsjökul.
Slysið varð sunnan við Mýrdalsjökul. Vísir/Vilhelm

Björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunnar hafa verið kölluð út til leitar og björgunar eftir að flugmanni svifvængs hlekktist á og hann varð viðskila við samferðamenn sunnan Mýrdalsjökuls.

Í tilkynningu Lögreglunnar á Suðurlandi á Facebook segir að um klukkan 11 í morgun hafi lögreglu borist tilkynning um flugslys sunnan Mýrdalsjökuls. Einum manni á svifvæng hafi hlekkst þar á og hann orðið viðskila við samferðamenn. Björgunarsveitir og þyrla Landhelgisgæslunnar hafi verið kölluð út til leitar og björgunar. Björgunaraðgerðir standi yfir.

Þess megi vænta að tilkynningin verði uppfærð eftir því sem aðgerðum vindur fram.

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