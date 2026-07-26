Tugir Íslendinga, þar á meðal fjölskyldur með ung börn, voru skildir eftir á flugvellinum í Alicante á Spáni í nótt vegna bilunar sem kom upp í flugvél Icelandair. Allir farþegarnir voru komnir um borð í flugvélina þegar bilun á neyðarútgangi hennar varð til þess að hún var rýmd af farþegum og farangri og einungis helmingur farþega fékk að fara aftur um borð.
Aðrir urðu eftir á flugvellinum.
Farþegi sem blaðamaður ræddi við hefur eftir flugstjóra flugvélarinnar að 93 farþegar hafi fengið að fara til Íslands og 93 hafi orðið eftir. Hann segir að valið hafi verið af handahófi en hann átti upprunalega að fara með flugvélinni en kærasta hans og fjögur börn ekki, vegna þess að þau voru á mismunandi bókunum.
Annar farþegi tók sæti hans.
Farþeginn hrósar áhöfn flugvélarinnar og segir ekki hægt að kenna henni um neitt. Neyðarútgangur flugvélarinnar hafi skemmst þegar starfsmaður flugvallarins á Alicante opnaði dyr á flugvélinni. Honum finnst hins vegar miður að börn hafi ekki fengið forgang um borð í flugvélina aftur.
Þegar þetta var að gerast var klukkan um hálf tvö að staðartíma og þá hafði fjölskyldan verið á ferðinni frá því klukkan átta um morguninn.
Áður en flugvélin var rýmd hafði komið í ljós að starfsmenn flugvallarins höfðu skráð ranga flugvél og því rugluðust sætabókanir. Allar fjölskyldur um borð í flugvélinni höfðu tvístrast um hana og voru margir að keppast við að skipta um sæti og ná að sitja með fjölskyldumeðlimum sínum.
Þegar allir voru klárir í brottför lýsti flugstjórinn því yfir að rýma þyrfti flugvélina og að helmingur farþega yrði eftir.
Farþeginn sem ræddi við Vísi segir að þeim hafi tekist að finna sér hótel í Torrevieja í nótt. Á morgun muni þau fara í flug aftur til Íslands með stopp á tveimur stöðum á Spáni og í Frakklandi.
Ekki hefur gengið eftir að fá upplýsingar um málið hjá Icelandair í morgun.