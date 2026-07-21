Lífið

Barnastjarnan Kaylee Hottle látin

Jón Þór Stefánsson skrifar
Kaylee Hottle á frumsýningu Godzilla x Kong: The New Empire.
Kaylee Hottle á frumsýningu Godzilla x Kong: The New Empire. Getty

Kaylee Hottle, leikkona og barnastjarna, er látin einungis átján ára að aldri. Hún mun hafa lent í bílslysi og sár hennar dregið hana til dauða.

Faðir hennar greindir frá andlátinu.

Hottle vakti athygli í kvikmyndinni Godzilla x Kong: The New Empire sem kom út árið 2021, og í framhaldsmyndinni Godzilla x Kong: The New Empire, sem kom út í hitteðfyrra.

Fyrir síðarnefndu kvikmyndina hlaut hún tilnefningu til Saturn-verðlaunanna, sem besti ungi leikarinn.

Kaylee Hottle var heyrnarlaus, og kom úr fjölskyldu, föðurmegin, sem hafði verið heyrnarlaus í fjórar kynslóðir. Hún notaðist því við táknmál í leik sínum.

Andlát Bandaríkin Bíó og sjónvarp


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.