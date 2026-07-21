Barnastjarnan Kaylee Hottle látin

Kaylee Hottle, leikkona og barnastjarna, er látin einungis átján ára að aldri. Hún mun hafa lent í bílslysi og sár hennar dregið hana til dauða.
Faðir hennar greindir frá andlátinu.
Hottle vakti athygli í kvikmyndinni Godzilla x Kong: The New Empire sem kom út árið 2021, og í framhaldsmyndinni Godzilla x Kong: The New Empire, sem kom út í hitteðfyrra.
Fyrir síðarnefndu kvikmyndina hlaut hún tilnefningu til Saturn-verðlaunanna, sem besti ungi leikarinn.
Kaylee Hottle var heyrnarlaus, og kom úr fjölskyldu, föðurmegin, sem hafði verið heyrnarlaus í fjórar kynslóðir. Hún notaðist því við táknmál í leik sínum.