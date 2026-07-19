Innlent

Bílvelta í Skötu­firði

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Slysið átti sér stað í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi.
Slysið átti sér stað í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi. Datawrapper

Bíll valt á Djúpveginum í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi með þrjá innanborðs.

Tveir farþegar voru um borð í bílnum auk ökumanns þegar bíllinn valt.

Hlynur Snorrason yfirlögregluþjónn á Ísafirði segir þá alla hafa verið flutta á sjúkrahús á Ísafirði til athugunar og aðhlynningar.

Upplýsingar um líðan hinna slösuðu liggja ekki fyrir.

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