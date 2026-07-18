Innlent

Fyrri hluti júlí sá blautasti í sögu Reykja­víkur

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Vætusamt hefur verið á landinu vestanverðu í júlí.
Vætusamt hefur verið á landinu vestanverðu í júlí. Vísir/Vilhelm

Fyrri hluti júlí er sá votasti í Reykjavík frá upphafi mælinga en úrkoma mældist 65 millimetrar. Það er meira en tvöföld meðalúrkoma, sé miðað við árin 1991 til 2020. Trausti Jónsson, veðurfræðingur, hefur gert upp veðurfar á landinu þennan fyrri part mánaðar á bloggi sínu.

Íbúar Reykjavíkur eiga hremmingarsystkin í Stykkishólmi en þar hefur úrkoma aldrei mælst meiri fyrri hluta júlí. Hólmarar gætu jafnvel sagt að úrkoman hafi verið djöfulleg, en hún mældist 66,6 millimetrar á tímabilinu.

Þegar horft er til hitastigs í Reykjavík í fyrri helmingi júlímánaðar mældist hiti undir meðallagi, eða 10,5 stig. Það er 0,8 stigum undir meðaltali fyrir árin 1991 til 2020. Hlýjastur var fyrri helmingur mánaðarins í Reykjavík árið 2007 þegar meðalhiti var 13,3 stig.

Hiti var hins vegar umtalsvert yfir meðaltali á Akureyri. Þar var hann 13,6 stig sem er 2,8 stigum yfir meðaltali. Á Austfjörðum hefur fyrri hluti júlí ekki verið jafn hlýr á þessari öld. 

Sólskinsstundir í Reykjavík voru langt undir meðaltali. Þær mældust 58,4 sem er 27 stundum minna en í meðalári. Ástandið var þó verra 2021 þegar sólskinsstundirnar voru aðeins átján allan fyrri hluta mánaðarins. Sólin lék á sama tíma við Norðlendinga, sólskinsstundir mældust 83,3 á Akureyri, sem er átta fleiri en á meðalári.

Veður Reykjavík

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