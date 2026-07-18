Lögreglumenn á höfuðborgarsvæðinu stöðvuðu í dag ökumann sem ekki hafði staðið skil á vátryggingargreiðslu. Var skráningarmerki bifreiðarinnar, oft í daglegu tali kallað númeraplata, fjarlægt og bíllinn þannig tekinn úr umferð.
Eigandi bílsins mun ekki geta fengið skráningarmerkin til baka fyrr en greiðslu tryggingarinnar er lokið. Viðkomandi mun síðan þurfa að sækja merkin á Samgöngustofu og greiða 1200 króna greiðslugjald til að fá þau afhent.
Þá komst ökumaður miðsvæðis í Reykjavík í kast við lögreglu og var handtekinn. Sá var undir áhrif áfengis og við skoðun kom í ljós að hann hafði aldrei öðlast ökuréttindi. Maðurinn verður vistaður í fangaklefa uns hann verður hæfur í skýrslutöku.
Tilkynnt var um innbrot og þjófnað á veitingastað miðsvæðis. Málið er í rannsókn. Þá var lögregla kölluð að fjölbýlishúsi í Hlíðum þar sem tilkynnt hafði verið um óviðkomandi mannaferðir. Þegar lögregla kom á staðinn hafði hurð í anddyri verið spennt upp.
Mikil innbrotahrina hefur geisað miðsvæðis í borginni. Í viðtali í kvöldfréttum okkar á fimmtudag sagði formaður Íbúasamtaka miðborgar Reykjavíkur að jafnvel væri reynt að brjótast inn til fólks um hábjartan dag og krafði lögregluna um frekari aðgerðir.
Frá mánaðamótum hafa meira en sextíu innbrot verið tilkynnt miðsvæðis í Reykjavík.
Brotist var inn í þrjá verkfæragáma í Garðabæ og Kópavogi aðfaranótt gærdagsins og rafmagnsverkfæri tekin ófrjálsri hendi. Ekki er ljóst hve miklu var stolið en leiða má líkur að því að um talsverð verðmæti hafi verið að ræða.
Þriðjudagskvöldið var frábært fyrir spænska undrabarnið Lamine Yamal en nú er komið í ljós að óprúttnir aðilar ætluðu að nýta sér fjarveru hans á heimsmeistaramótinu hinum megin við Atlantshafið.
Eigendur veitingastaðanna Ramen Momo hafa ákveðið að hætta að taka við reiðufé vegna innbrotahrinu sem nú gengur yfir Reykjavík. Brotist var inn í svokallað preppeldhús veitingastaðanna í nótt og verðmætum var stolið. Þar voru þó engir peningar geymdir.
Brotist var inn í sælkerabakaríið Sweet Aurora Reykjavík í miðbæ Reykjavíkur aðfaranótt sunnudags og peningum stolið. Eigandinn er miður sín en afar þakklátur fyrir stuðning samfélagsins sem stendur með henni. Hún stefnir ótrauð á að halda fjögurra ára afmælisveislu verslunarinnar.