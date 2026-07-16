„Ég væri hikandi að hafa börnin mín hjá mér“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 16. júlí 2026 19:03 Páll Einarsson er jaðreðlisfræðingur. vísir/sigurjón Jarðeðlisfræðingur segir mikilvægt að sofna ekki á verðinum þó að ár sé liðið frá síðasta eldgosi á Reykjanesskaga og tekur fram að hann væri hikandi að hafa börn með sér í Grindavík. Enn sé töluverð hætta á eldsumbrotum á svæðinu. Eitt ár er nú liðið frá því að síðast gaus á Sundhnúksgígaröðinni og hefur aldrei liðið jafn langur tími án virkra eldsumbrota á Reykjanesskaganum frá því að fyrst gaus við Fagradalsfjall 19. mars árið 2021. Alls hefur gosið tólf sinnum á svæðinu á umræddu tímabili, þar af níu sinnum á Sundhnúksgígaröðinni. Þrátt fyrir þessa löngu pásu heldur kvikusöfnun enn áfram undir Svartsengi og landris þar mælist enn stöðugt. „Frekar skrítinn sannfæringarkraft“ Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur segir eldsumbrotum á Reykjanesinu langt frá því að vera lokið. Aldrei hefur safnast jafn mikil kvika í kvikuhólfinu. „Meðan það er í gangi þá þarf að minnsta kosti frekar skrítinn sannfæringarkraft til að trúa því að þetta sé lokið. Okkur þætti þetta mikið landris ef þetta væri að koma upp í einhverju öðru eldstöðvarkerfi eins og Öskju. Það kemur að því að Grindavík rís úr þessari stöðu og verður aftur blómlegur útgerðarbær en ég held að við þurfum að passa okkur á því að gleyma okkur ekki núna og þessi stund er ekki komin enn þá.“ Veðurstofa Íslands uppfærði hættumat sitt fyrir Reykjanesskagann í lok júní sem helst óbreytt og gildir til 30. september. Samkvæmt því er enn talin töluverð hætta innan Grindavíkur. Páll hefur ekkert út á það að setja. „Meðan staðan breytist ekki í Svartsengi sé ég ekki góð rök fyrir því að breyta þessu hættumati. Aðstreymi kvikunnar hefur lítið breyst.“ Myndi hugsa sig tvisvar um Skólahald mun fara fram í Grindavík í haust og hefur Grindavíkurbær innleitt nýtt fyrirkomulag við áhættumat. „Það verður að meta það út frá réttum forsendum og forsendurnar eru þessar; Það er kvikuinnstreymi undir Svartsengi og ef það heldur áfram svona í nokkrar vikur eða mánuði í viðbót þá er óhjákvæmilegt að það verði meiriháttar kvikuinnskot eða gos. Ég væri sjálfur alveg til í að stunda atvinnu í Grindavík en ég væri hikandi að hafa börnin mín hjá mér.“ Mikilvægt sé að mati Páls að sofna ekki á verðinum og að einblína ekki bara á Svartsengi. „Sprungusveimurinn sem getur virkjast við kvikuinnskot nær alla leið upp í Mosfellssveit, Hólmsheiði og Elliðavatn. Sprungurnar þar eru hluti af þessu kerfi. Langalvarlegasta atburðarásin sem við getum skáldað upp er kvikuinnskot inn í þetta kerfi.“ Eldgos og jarðhræringar Eldgos á Reykjanesskaga Grindavík Mest lesið Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Innlent Notaði dulnefni og sveik út vörur fyrir tugi milljóna Innlent Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Erlent Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi Innlent Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Innlent „Þetta voru algjörlega mannleg mistök“ Innlent Ógnvænleg hegðun daglegt brauð: „Það er orðin raunin í þessum bransa“ Innlent „Pólitísk ákvörðun“ hvort hraðinn verði 90 eða 110 Innlent Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Innlent Formaður Brunavarna Árnessýslu: Málið litið mjög alvarlegum augum Innlent Fleiri fréttir Bæjarstjóri í beinni, gusumeistari sem biðlar til yfirvalda og sirkus Vísað á brott af hjúkrunarheimilinu í annarlegu ástandi Allt að fjörutíuföld mengun við skemmtiferðaskip Áfram Ísland með opinn fund á Skaganum Lýsa eftir Sæbjörgu Allir sem voru í ökutækjunum uppistandandi eftir áreksturinn „Þetta voru algjörlega mannleg mistök“ Endurskoða sparkvöll við Landakot Notaði dulnefni og sveik út vörur fyrir tugi milljóna „Við erum fyrst og fremst að varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga“ Kalla inn próteinpopp „Pólitísk ákvörðun“ hvort hraðinn verði 90 eða 110 Ráðherra með „fráleita hótun“ Stærsti veðmálaviðburður sögunnar nær til ungs fólks Ógnvænleg hegðun daglegt brauð: „Það er orðin raunin í þessum bransa“ Formaður Brunavarna Árnessýslu: Málið litið mjög alvarlegum augum Einfaldur seðill flýtir ekki lokatölum Þúsundir Úkraínumanna mótmæla hrókeringum Selenskís Undirbúningur fyrir þjóðaratkvæði í fullum gangi og hækkun hámarkshraða rædd Klóraði lögreglumann og beit annan Ólafur ráðinn sveitarstjóri Skagastrandar Geri foreldra og börn að lögbrjótum Enginn framhaldsskólakennari meti stöðu nýnema mjög góða Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Almar nýr formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Kalla inn Voga ídýfu vegna vanmerkts ofnæmisvalds MAST hafi farið gegn áliti fagráðs um blóðmerahald Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Lengja opnunartíma í Salalaug Sjá meira