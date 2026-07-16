Innlent

„Ég væri hikandi að hafa börnin mín hjá mér“

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Páll Einarsson er jaðreðlisfræðingur.
Páll Einarsson er jaðreðlisfræðingur. vísir/sigurjón

Jarðeðlisfræðingur segir mikilvægt að sofna ekki á verðinum þó að ár sé liðið frá síðasta eldgosi á Reykjanesskaga og tekur fram að hann væri hikandi að hafa börn með sér í Grindavík. Enn sé töluverð hætta á eldsumbrotum á svæðinu. 

Eitt ár er nú liðið frá því að síðast gaus á Sundhnúksgígaröðinni og hefur aldrei liðið jafn langur tími án virkra eldsumbrota á Reykjanesskaganum frá því að fyrst gaus við Fagradalsfjall 19. mars árið 2021. Alls hefur gosið tólf sinnum á svæðinu á umræddu tímabili, þar af níu sinnum á Sundhnúksgígaröðinni.

Þrátt fyrir þessa löngu pásu heldur kvikusöfnun enn áfram undir Svartsengi og landris þar mælist enn stöðugt.

„Frekar skrítinn sannfæringarkraft“

Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur segir eldsumbrotum á Reykjanesinu langt frá því að vera lokið. Aldrei hefur safnast jafn mikil kvika í kvikuhólfinu.

„Meðan það er í gangi þá þarf að minnsta kosti frekar skrítinn sannfæringarkraft til að trúa því að þetta sé lokið. Okkur þætti þetta mikið landris ef þetta væri að koma upp í einhverju öðru eldstöðvarkerfi eins og Öskju. Það kemur að því að Grindavík rís úr þessari stöðu og verður aftur blómlegur útgerðarbær en ég held að við þurfum að passa okkur á því að gleyma okkur ekki núna og þessi stund er ekki komin enn þá.“

Veðurstofa Íslands uppfærði hættumat sitt fyrir Reykjanesskagann í lok júní sem helst óbreytt og gildir til 30. september. Samkvæmt því er enn talin töluverð hætta innan Grindavíkur.

Páll hefur ekkert út á það að setja.

„Meðan staðan breytist ekki í Svartsengi sé ég ekki góð rök fyrir því að breyta þessu hættumati. Aðstreymi kvikunnar hefur lítið breyst.“

Myndi hugsa sig tvisvar um 

Skólahald mun fara fram í Grindavík í haust og hefur Grindavíkurbær innleitt nýtt fyrirkomulag við áhættumat.

„Það verður að meta það út frá réttum forsendum og forsendurnar eru þessar; Það er kvikuinnstreymi undir Svartsengi og ef það heldur áfram svona í nokkrar vikur eða mánuði í viðbót þá er óhjákvæmilegt að það verði meiriháttar kvikuinnskot eða gos. Ég væri sjálfur alveg til í að stunda atvinnu í Grindavík en ég væri hikandi að hafa börnin mín hjá mér.“

Mikilvægt sé að mati Páls að sofna ekki á verðinum og að einblína ekki bara á Svartsengi.

„Sprungusveimurinn sem getur virkjast við kvikuinnskot nær alla leið upp í Mosfellssveit, Hólmsheiði og Elliðavatn. Sprungurnar þar eru hluti af þessu kerfi. Langalvarlegasta atburðarásin sem við getum skáldað upp er kvikuinnskot inn í þetta kerfi.“

Eldgos og jarðhræringar Eldgos á Reykjanesskaga Grindavík

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