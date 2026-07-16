Frá og með 19. júlí og til 27. september 2026 verður opnunartími Salalaugar lengdur á sunnudögum til kl. 22:00.
Þetta segir í tilkynningu á vef Kópavogsbæjar. Breytingin lengir opnunartíma Salarlaugar um tvær klukkustundir á sunnudögum en með núverandi fyrirkomulagi er laugin opin til átta um helgar.
Breytingin sé í samræmi við ákvörðun bæjarins um að bregðast við aukinni eftirspurn eftir lengri opnun sundlauga og auka þjónustu við íbúa með tilraunaverkefni í sumar.
„Við erum að svara ákalli bæjarbúa um að lengja opnunartíma sundlauga um helgar. Við byrjum á annarri sundlauginni til að byrja með þar sem hér er um tilraunaverkefni að ræða í sumar. Þá er verið að skipuleggja miðnæturopnun í Kópavogslaug í ágúst. Ef vel tekst til þá að sjálfsögðu stefnum við að því að hafa lengri helgaropnun í báðum sundlaugum. Við lítum sem svo á að með þessu séum við að styðja lýðheilsu bæjarbúa og auka aðgengi að okkar frábæru sundlaugum,“ er haft eftir Ásdísi Kristjánsdóttur, bæjarstjóra Kópavogs, í tilkynningunni.