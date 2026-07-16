Eitt ár er í dag liðið frá því síðast gaus í grennd við Grindavík. Þann 16. júlí í fyrra hófst níunda eldgosið á Sundhnúksgígaröðinni og lauk því fimmta ágúst, eða um þremur vikum síðar.
Landris við Svartsengi hefur svo haldið áfram með stöðugum hraða en án þess þó að af gosi hafi orðið. Í síðasta stöðumati Veðurstofunnar sem gefið var út þann 30. júní síðastliðinn sagði að áframhaldandi hæg kvikusöfnun sem endar með nýju kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi sé áfram líklegasta sviðsmyndin.
Þá sagði að Jarðskjálftavirkni á Sundhnúksgígaröðinni og nærri Grindavík sæe einnig áfram frekar lítil og með svipuðu móti og áður. Engin marktæk breyting hefur orðið á jarðskjálftavirkni síðustu vikurnar.
Hættumat á svæðinu er einnig óbreytt og verður það nú í gildi fram til þrítugasta september.
Veðurstofa Íslands hefur staðfest að gosinu á Sundhnúksgígaröðinni sé lokið í bili. Níunda gosið á gígaröðinni stóð yfir í um tuttugu daga. Þótt ekki sé lengur virkni í gígnum er áfram möguleiki á því að gosmóðu verði vart, jafnvel í einhverja daga eftir goslok.